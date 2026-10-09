Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tôn vinh điển hình tiên tiến ngành nông nghiệp và môi trường năm 2026, nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác công đoàn và chăm lo đời sống người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, đằng sau những kết quả ngành đạt được là công sức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự lao động bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nhân trong toàn ngành. Mỗi công việc được hoàn thành tốt, mỗi sáng kiến được áp dụng, mỗi khó khăn được vượt qua đều góp phần tạo nên thành quả chung.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp và môi trường đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, từ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đến thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm phát thải và hiện đại hóa sản xuất. Những yêu cầu này đòi hỏi mỗi người lao động không chỉ nỗ lực nhiều hơn mà còn phải làm việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, con người là yếu tố quyết định sự phát triển. Máy móc, công nghệ và nguồn vốn có thể huy động, nhưng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sức sáng tạo của người lao động mới là nguồn lực nội sinh tạo nên sức mạnh và những bước đột phá. Vì vậy, cần xây dựng môi trường làm việc an toàn, dân chủ, chuyên nghiệp, trong đó người lao động được tôn trọng, ghi nhận, có cơ hội phát triển và được hưởng thành quả tương xứng với những đóng góp của mình.

Đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng, những doanh nghiệp xác định người lao động là tài sản quý giá, chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cần bám sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và những khó khăn của doanh nghiệp, bảo đảm các hoạt động hướng đến lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động và sự phát triển lành mạnh của các đơn vị. Đồng thời, chuyển mạnh từ tổ chức phong trào sang tạo ra kết quả cụ thể, lấy năng suất, chất lượng, việc làm, thu nhập, an toàn lao động và sự hài lòng của đoàn viên làm thước đo hiệu quả.

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có kỹ năng thương lượng, đối thoại và giải quyết vấn đề từ cơ sở; chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hiệu quả. Các phong trào thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của ngành, có mục tiêu, sản phẩm, kết quả cụ thể và khả năng nhân rộng, tránh hình thức, dàn trải.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của người lao động ngành nông nghiệp và nôi trường thông qua các đề tài lao động sáng tạo, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những thành tích trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Các gia đình công nhân lao động tiêu biểu, công nhân lao động tiêu biểu cùng những doanh nhân, doanh nghiệp luôn đồng hành với tổ chức công đoàn và chăm lo tốt cho người lao động cũng là những điển hình cần được biểu dương, nhân rộng.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các tập thể, cá nhân được vinh danh coi đây là niềm tự hào, đồng thời là động lực để tiếp tục nỗ lực, lan tỏa những giá trị tích cực đến gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng, thực hiện tinh thần “một việc tốt nhân lên nhiều việc tốt, một người giỏi nhân lên nhiều người giỏi”.

Trong bối cảnh tái cấu trúc hiện nay, Công đoàn ngành cần tiếp tục rà soát các đơn vị, chủ động phối hợp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong 9 tháng năm 2026, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ trên 1.900 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Bữa cơm Công đoàn cho hơn 900 đoàn viên, người lao động; hỗ trợ xây dựng 5 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Công đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tôn vinh điển hình tiên tiến ngành nông nghiệp và môi trường năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Theo Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Hà Xuyên, mỗi tập thể được tôn vinh là một câu chuyện về tinh thần trách nhiệm; mỗi cá nhân là tấm gương về sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đó là những cán bộ công đoàn sâu sát cơ sở, lắng nghe đoàn viên; những người lao động miệt mài nghiên cứu, tìm tòi sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Hà Xuyên cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nhân, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Việc chăm lo cho người lao động cần trở thành giá trị chung của doanh nghiệp, được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong bảo đảm việc làm, thu nhập, phúc lợi và quyền lợi của người lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, thước đo sâu sắc nhất đối với hoạt động công đoàn không chỉ nằm ở những con số, mà còn thể hiện qua số người lao động được chăm lo, quyền lợi được bảo vệ, đoàn viên và công đoàn cơ sở được phát triển, thỏa ước lao động tập thể đi vào thực chất, sáng kiến được ghi nhận, lao động nữ được quan tâm, chia sẻ và ngày càng có nhiều doanh nghiệp đồng hành với tổ chức công đoàn. Quan trọng hơn cả là niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố.

Trong thời gian tới, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, chăm lo thiết thực hơn và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo và cống hiến trong toàn ngành.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 11 doanh nhân tiêu biểu, 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể cùng các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích tiêu biểu.