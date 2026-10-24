Tôn vinh di sản văn hóa, kết nối bản sắc Việt Nam và ASEAN

Chuỗi hoạt động văn hóa tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam dự kiến diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu và trải nghiệm di sản đặc sắc. Ảnh minh họa

Chuỗi hoạt động gồm ba trưng bày chuyên: “Khơi nguồn đạo học trong di sản tư liệu thế giới”, “ASEAN - Những sắc màu di sản” và “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”.

Mỗi chuyên đề khai thác một phương diện riêng, từ truyền thống hiếu học, sự đa dạng văn hóa của khu vực đến nét đặc sắc trong kỹ thuật và nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Trưng bày “Khơi nguồn đạo học trong di sản tư liệu thế giới” được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám xây dựng, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục của di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nội dung trưng bày tái hiện quá trình hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám qua các thời kỳ, truyền thống khoa cử Nho học và hành trình học tập, lập thân của các bậc hiền tài.

Những dấu mốc gắn với các nhân vật lịch sử như Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông và Chu Văn An góp phần làm rõ vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Khám phá di sản, trải nghiệm sắc màu văn hóa Việt Nam và ASEAN sẽ là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh minh họa

Với chủ đề “ASEAN - Những sắc màu di sản”, du khách tham quan được tiếp cận sự đa dạng văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á thông qua biểu tượng văn hóa, câu chuyện di sản, hoạt động trải nghiệm, ẩm thực, trò chơi và giao lưu nghệ thuật.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu thông tin, trưng bày hướng tới tạo không gian tương tác, giúp công chúng hiểu thêm về bản sắc của các quốc gia ASEAN, đồng thời khuyến khích sự giao lưu, chia sẻ giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước ASEAN đang học tập tại Thái Nguyên.

Cùng với hoạt động trưng bày, chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa Việt Nam - ASEAN” diễn ra sáng 22.11, tạo cơ hội để sinh viên và khách tham quan tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa trong không khí giao lưu cởi mở. Hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng khác biệt và kết nối giữa các nền văn hóa trong khu vực.

Các hoạt động cũng là dịp trao đổi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Ảnh minh họa

Một điểm nhấn khác là tọa đàm “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Sắc Chàm”, tổ chức sáng 22.11, gắn với trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”.

Từ chất liệu, kỹ thuật nhuộm chàm đến cách tạo hoa văn trên trang phục, chuyên đề hướng sự chú ý của công chúng tới tri thức dân gian, kỹ năng thủ công và giá trị thẩm mỹ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp trao đổi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, lễ trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc – Sắc màu di sản” năm 2026 tổ chức ngày 24.11, tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố.

Cuộc thi khuyến khích người trẻ khám phá, ghi lại và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về di sản và khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hướng tới lan tỏa giá trị di sản, tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối thế hệ trẻ với bản sắc Việt Nam, ASEAN. Ảnh minh họa

Chuỗi hoạt động do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Công ty TNHH Sen House Việt Nam, Công ty thời trang Việt Phượng, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Trường Đại học Khoa học, Trường Cao đẳng Thái Nguyên cùng các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trao đổi và trải nghiệm, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong giới thiệu, giáo dục di sản, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời mở rộng không gian giao lưu, góp phần tăng cường hiểu biết về sự đa dạng văn hóa Việt Nam và ASEAN.