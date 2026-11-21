Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cùng các đơn vị liên quan tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Bảo tàng Ninh Bình - cơ sở 1 và Bảo tàng Long Giang, nhằm tôn vinh di sản, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong với các đại biểu và nghệ nhân tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định: Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Trên tinh thần đó, chuỗi hoạt động lần này không chỉ tôn vinh, giới thiệu di sản mà còn đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, trải nghiệm, tăng cường gắn kết vùng miền, cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất

Thứ trưởng tin tưởng rằng, các hoạt động sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam.

Mở màn chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu 90 hình ảnh, tư liệu minh họa, phản ánh sự phong phú, đa dạng của di sản văn hóa trên khắp mọi miền đất nước, từ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia đến các di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Những hình ảnh về cảnh quan, di tích, lễ hội, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa cộng đồng góp phần khắc họa bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh ''Di sản văn hóa Việt Nam''

Triển lãm mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống hơn 80 năm bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bắt đầu từ Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư tưởng xuyên suốt: “Xét rằng việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”. Từ dấu mốc lịch sử đó đến nay, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được quan tâm, hoàn thiện.

Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị di sản, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội trong bảo vệ, phát huy di sản văn hóa; đồng thời lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn kết, đồng thuận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không gian giới thiệu tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên

Ngày 21 - 22/11, các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản quy tụ nghệ nhân, cộng đồng chủ thể từ nhiều địa phương với loạt di sản đặc sắc như: phở Hà Nội, phở Nam Định, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, nghề ướp trà sen Quảng An, tranh dân gian Đông Hồ, tò he, kéo co ngồi, hội diều làng Bá Dương Nội, nghề thêu ren Ninh Hải, ném còn... cùng hoạt động giáo dục di sản, giao lưu và trải nghiệm dành cho công chúng.

Di sản phi vật thể đa quốc gia kéo co ngồi đã được UNESCO ghi danh

Các hoạt động nhằm tạo môi trường thực hành, trao truyền di sản trong cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nghệ nhân, người thực hành; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc, vùng miền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cũng trong chuỗi sự kiện, tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật diễn ra tại Bảo tàng Ninh Bình - Cơ sở 1 là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng yêu cổ vật và di sản trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cổ vật, đào tạo nguồn nhân lực giám định cổ vật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả quản lý, nhận diện và đánh giá giá trị cổ vật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong tình hình hiện nay.