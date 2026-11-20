Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đại biểu, nhân dân và du khách trải nghiệm hành trình “Theo dấu hạt cà phê – Từ vườn đến ly” tại Không gian di sản văn hóa cà phê.

Diễn ra đến hết ngày 24/11 tại phường Buôn Ma Thuột, 18 đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ giới thiệu sản phẩm cà phê, trình diễn rang, xay, pha chế truyền thống và phục vụ cà phê miễn phí cho nhân dân, du khách; trong đó có 1.000 ly sô cô la nóng và 1.000 ly cà phê khói pha bằng vợt mỗi ngày.

Điểm nhấn của chương trình là hành trình “Theo dấu hạt cà phê – Từ vườn đến ly” với 7 trạm trải nghiệm từ vùng trồng, thu hoạch, chế biến, phân loại nhân xanh đến rang, xay, pha chế và thưởng thức. Nhân dân và du khách còn được khám phá 3 chuyên đề văn minh cà phê Ottoman, Roman và Thiền, cùng rang cà phê bằng củi. Xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện còn có trình diễn cồng chiêng, múa sạp, nhạc acoustic, Đêm nhạc Rock và văn nghệ đường phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Lê Vũ cho biết, Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ” cà phê Robusta của Việt Nam. Cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực, sinh kế của hàng vạn hộ dân mà còn gắn với ký ức, tập quán và trở thành một phần bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc địa phương. Năm 2025, “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy khẳng định giá trị của những tri thức, kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ người dân Đắk Lắk đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền; tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở tầm cao hơn.

Đại biểu, nhân dân và du khách trải nghiệm hành trình “Theo dấu hạt cà phê – Từ vườn đến ly” tại Không gian di sản văn hóa cà phê.

Bà Lê Vũ Thùy Dung, đại diện Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk cho biết, để cà phê Việt Nam vươn xa, bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực chế biến và xuất khẩu, cần chú trọng hơn đến giá trị văn hóa và câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm. Một hạt cà phê có thể được giao dịch trên thị trường thế giới bằng giá cả, nhưng để được người tiêu dùng ghi nhớ và trân trọng, hạt cà phê ấy cần mang theo bản sắc, câu chuyện và niềm tự hào của nơi nó được sinh ra. Tham gia chương trình, Simexco giới thiệu không gian “Từ di sản Robusta đến tinh hoa cà phê đặc sản”, kết hợp giữa sản phẩm, nghệ thuật và quảng bá du lịch. Đơn vị mong muốn cùng cộng đồng khẳng định “Robusta Đắk Lắk không chỉ mạnh về sản lượng mà còn giàu giá trị về chất lượng, văn hóa và nghệ thuật thưởng thức”, qua đó gắn kết bảo tồn di sản với phát triển thương mại, du lịch, hướng tới mục tiêu “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách đã hào hứng tham quan, thưởng thức cà phê miễn phí và trải nghiệm nhiều hoạt động tại sự kiện. Nằm ngay bên cạnh khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk cùng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra, không gian hứa hẹn sẽ là điểm hẹn hấp dẫn, mang đến cho người dân và du khách những phút giây thư giãn, khám phá trọn vẹn câu chuyện và hương vị cà phê bản địa.