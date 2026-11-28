Triển lãm do Viện Phim Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 28/11 - 2/12/2026, hưởng ứng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, đồng thời tôn vinh lịch sử điện ảnh Việt Nam và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Với gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, triển lãm tái hiện hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Hà Nội qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh hào hùng đến nhịp sống bình dị và vẻ đẹp thanh lịch của người Tràng An, hình ảnh Thăng Long - Hà Nội đã được phản ánh sinh động qua nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, các nghệ sĩ đã góp phần lưu giữ ký ức đô thị, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và tạo nên những giá trị bền vững cho nền điện ảnh dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, điện ảnh là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phản ánh lịch sử, đời sống xã hội, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và thẩm mỹ con người, đồng thời lưu giữ ký ức dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Triển lãm giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Bạch Diệp...

Đó là những tác phẩm hoạt hình khắc họa hình ảnh Hà Nội qua Chuyện cổ thành Ốc, Chuyện ông Gióng, Rồng lửa Thăng Long; những bộ phim truyện, phim tài liệu tái hiện lịch sử và đời sống Thủ đô như Em bé Hà Nội, Hà Nội - mùa đông 46, Hà Nội 12 ngày đêm...

Triển lãm được tổ chức thành ba chủ đề, giới thiệu không gian nhận diện Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội; Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội, giới thiệu chân dung nghệ sĩ thuộc ba thể loại phim hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu; poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại được lựa chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim năm nay, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, triển lãm là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn và trân trọng những giá trị của điện ảnh dân tộc, văn hóa Thủ đô.