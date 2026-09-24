Tôn vinh cống hiến và khơi dậy khát vọng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 24.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, điểm nhấn là Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 16.10 tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chương trình là dịp quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì buổi họp báo

Đây cũng là dịp khẳng định vị thế, vai trò cốt lõi của tổ chức Hội cũng như những kết quả tích cực từ phong trào phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 400 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức, đơn vị liên quan cùng các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc tiêu biểu được vinh danh.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm trọng thể này, ba nội dung lớn sẽ chính thức diễn ra, trong đó nổi bật là Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Là giải thưởng thường niên uy tín dành tặng các tập thể và cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tính từ lần đầu tổ chức năm 2002 đến nay, giải thưởng đã vinh danh 110 tập thể và 218 cá nhân.

Năm 2026, giải thưởng tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử từ 11 bộ, 2 tổ chức chính trị - xã hội, 15 UBND tỉnh, thành phố và 2 Đại học Quốc gia, gồm 8 tập thể và 46 cá nhân công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao.

Ngày 23.9.2026, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã họp và đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội nhất trong tổng số 47 hồ sơ đủ điều kiện.

Những gương mặt được đề xuất xét trao giải năm nay đều là những điển hình tiên tiến với nhiều công trình, sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển cộng đồng và khẳng định vị thế quan trọng của nữ giới trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hiện đại.

Cùng với đó là Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, sự kiện tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu được lựa chọn khắt khe từ 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Danh sách vinh danh gồm 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở, trong đó có 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số và 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Những cán bộ Hội được trao giải là những cá nhân tiêu biểu, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đổi mới hoạt động Hội, tích cực ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp và hỗ trợ hội viên, phụ nữ, tham gia xây dựng chính sách, chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường cũng như giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trung ương Hội cũng sẽ chính thức Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với thông điệp trọng tâm “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nữ giới, lựa chọn và tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh tiêu biểu do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, qua đó thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối thành công của Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939), tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh buổi họp báo

Điểm mới đột phá của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi cũng như các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ AI thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuỗi hoạt động chào mừng còn diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình an sinh xã hội, hội thảo khoa học và diễn đàn kinh tế quy mô.

Vào lúc 20 giờ ngày 5.10.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình hướng tới lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội, huy động sự chung tay của cộng đồng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần nhân ái của phụ nữ Việt Nam và hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Thông qua sự kiện quy tụ khoảng 900 đại biểu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nghệ sĩ khách mời này, Ban Tổ chức sẽ vận động nguồn lực xã hội để ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa “Mái ấm tình thương”, tài trợ kinh phí thăm hỏi, điều trị và sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng trẻ mồ côi.

Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, phát huy thế mạnh và trách nhiệm của hai đơn vị trong công tác bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

Ở mảng hoạt động nghiên cứu khoa học, dự kiến trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 10.10.2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo tạo diễn đàn học thuật thảo luận về cơ sở lý luận, thực tiễn của mối quan hệ giữa bình đẳng giới và chuyển đổi số, đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và khoảng cách giới trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Nội dung hội thảo tập trung vào ba nhóm chủ đề chính bao gồm các vấn đề lý luận, chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong chuyển đổi số; thực trạng, cơ hội và thách thức thực hiện bình đẳng giới trong chuyển đổi số tại Việt Nam; cùng các bối cảnh, yêu cầu và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong thời đại số.

Sự kiện cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, các mô hình thực tiễn nhằm thu hẹp khoảng cách giới, góp phần cung cấp cơ sở khoa học để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, trọng tâm là khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội và nhiệm vụ vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, dự kiến vào cuối tháng 10.2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026 với chủ đề “Kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững”.

Diễn đàn thực hiện theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2.2.2023, lần đầu tiên tập trung làm rõ vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, nhận diện cơ hội, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ trong phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tính bền vững của các mô hình.

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng thiết thực diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12.10.2026 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức mang tên ”Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm triển khai chủ trương phòng ngừa tác hại của thuốc lá, truyền thông nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

Cùng với đó, Hội nghị về phòng, chống ung thư vú với chủ đề "Ung thư vú - Hiểu để yêu thương" cũng sẽ diễn ra nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú, góp phần chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho phụ nữ Việt Nam.