Đoàn đại biểu dâng hoa, báo công, tuyên thệ sống tích cực và có trách nhiệm trước tượng nghệ thuật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Thiếu nhi Thành phố. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Chương trình có chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm-Lan tỏa điều tích cực”.

Đây là lần đầu Trung ương Đoàn tổ chức chương trình tôn vinh dành riêng cho lực lượng thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực.

Trong hai ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã tham gia chuỗi hoạt động kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm thực tiễn, sáng tạo nội dung, vì cộng đồng, trao đổi chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. (Ảnh: CTV)

Trong đó, các đại biểu đã tham quan Khu Công nghệ cao Thành phố, tuyến Metro số 1, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Lịch sử Thành phố, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Giọt nước, Công viên số 1 Lý Thái Tổ, tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19; dâng hoa tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Lê Thị Riêng, đồng chí Trần Văn Kiểu và các Anh hùng, liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; tìm hiểu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đoàn đại biểu tham quan Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố. (Ảnh: CTV)

Đoàn cũng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (thăm và tặng quà các cụ già neo đơn) và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (giao lưu văn nghệ; thăm và tặng quà các em thiếu nhi khuyết tật, khu sơ sinh và bệnh nặng).

Đại diện Đoàn đại biểu tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ chương trình, tối 29/11, Trung ương Đoàn trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Trong đó, có 30 thanh niên thuộc lĩnh vực du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; 14 người thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; 12 người thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; 11 người thuộc lĩnh vực lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; 10 người thuộc lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; 8 người thuộc lĩnh vực lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách; 7 người thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; 7 người thuộc lĩnh vực tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Dịp này, Chương trình cũng tổ chức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Từ hoạt động phát hiện, ghi nhận và tôn vinh này, Trung ương Đoàn kỳ vọng hình thành một cơ chế kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của các nhà sáng tạo trẻ một cách thường xuyên, lâu dài.