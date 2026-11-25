Mới đây, tại thủ đô Bratislava (Slovakia), Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang đã trao giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam cho các cô giáo có nhiều đóng góp trong việc dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam cho các thế hệ thiếu nhi kiều bào ta ở sở tại.