Tôn vinh các tác phẩm xuất sắc tại Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6
Ngày 24/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc và trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong dự buổi lễ.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/ton-vinh-cac-tac-pham-xuat-sac-tai-trien-lam-my-thuat-ung-dung-toan-quoc-lan-thu-6-20260228171221662.htm