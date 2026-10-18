Tôn vinh các 'bóng hồng' Cảnh sát giao thông Thủ đô nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đến tham dự chương trình có Trung tá Nguyễn Ngọc Bích - Phó Trưởng ban Công tác nữ CATP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng cùng phu nhân; chỉ huy các đội nghiệp vụ; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể nữ hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Lực lượng lãnh đạo Phòng đối với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong công tác chuyên môn cũng như trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu nữ, nữ cán bộ, chiến sĩ và các phu nhân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Trung tá Nguyễn Ngọc Bích - Phó Trưởng ban Công tác nữ CATP Hà Nội nhận bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng chân thành từ đại diện Phòng Cảnh sát giao thông

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu nữ, nữ cán bộ, chiến sĩ và các phu nhân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Thượng tá Nguyễn Chí Công nhấn mạnh: "Trong những năm qua, các nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần tận tụy, trách nhiệm trên từng vị trí công tác, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng cũng trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới các phu nhân, những người hậu phương vững chắc luôn âm thầm sẻ chia, vun vén tổ ấm để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông bày tỏ niềm xúc động cũng như sự động viên tinh thần đối với chị em phụ nữ trong toàn đơn vị

Thay mặt cho toàn thể nữ hội viên, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và phát biểu cảm ơn: "Sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng và các đồng chí lãnh đạo là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với chị em phụ nữ trong toàn đơn vị. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cùng toàn thể hội viên xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời giữ vững ngọn lửa ấm trong gia đình."

Tại chương trình, những bó hoa tươi thắm cùng những phần quà và lời chúc mừng chân thành đã được trao tới tay các nữ cán bộ chiến sĩ. Đây không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mà còn là nguồn động viên, khích lệ tập thể nữ Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ Công an Nhân dân trong thời kỳ mới.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại chương trình