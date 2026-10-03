Tôn vinh, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung

BẮC NINH - Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư quy định việc tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; lấy kết quả thực tế làm căn cứ đánh giá, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng đổi mới để vụ lợi, trù dập cán bộ.

Theo Quy định số 220-QĐ/TW, việc tôn vinh cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung phải dựa trên kết quả thực tế. Đề xuất cần được phê duyệt, thực hiện có hiệu quả, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung. Kết quả đổi mới cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại và áp dụng chính sách trọng dụng phù hợp.

Việc bảo vệ cán bộ được đặt trong những điều kiện cụ thể: đề xuất được báo cáo, xem xét, phê duyệt đúng thẩm quyền, trình tự; xuất phát từ động cơ trong sáng, vì lợi ích chung; không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. Khi phát sinh rủi ro, thiệt hại, cán bộ phải chủ động báo cáo và thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, khắc phục.

Các biện pháp bảo vệ bao gồm bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ; bảo vệ danh dự, uy tín, cùng những biện pháp hỗ trợ theo quy định. Việc không xem xét xử lý kỷ luật hoặc miễn, giảm kỷ luật Đảng phải căn cứ vào từng trường hợp và các điều kiện cụ thể.

Quy định đồng thời nghiêm cấm lợi dụng đổi mới để làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích nhóm; bao che sai phạm; cản trở, gây khó khăn, trù dập cán bộ. Yêu cầu này gắn việc khuyến khích đổi mới với kỷ luật, trách nhiệm và lợi ích chung.