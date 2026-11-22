Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, du khách.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương tham dự Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu khai mạc. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Nằm ở địa đầu cực nam Tổ quốc, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Những giá trị như đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, Dù kê, nhạc Ngũ âm…, cùng nếp sống nghĩa tình vùng sông nước, rừng và biển chính là niềm tự hào và nguồn lực nội sinh quý báu để địa phương phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (bàn đầu, bìa phải) cùng lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai mạc vào tối 21/11. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Song hành với chiều sâu văn hóa, Cà Mau sở hữu lợi thế vượt trội về kinh tế biển và thủy sản với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài 310km và hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng.

Trong đó, con tôm từ lâu đã trở thành ngành hàng chủ lực, cũng là biểu tượng kinh tế gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng vạn hộ dân. Với diện tích vùng nuôi khoảng 418 nghìn ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước, Cà Mau giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong ngành tôm Việt Nam. Năm 2026, sản lượng tôm toàn tỉnh ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 2,8 tỷ USD.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức cắt băng khai trương không gian Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tuy nhiên, trước những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời khẳng định, lợi thế về diện tích và sản lượng thuần túy không còn là yếu tố quyết định. Ngành tôm Cà Mau đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng quy mô sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ khai thác lợi thế tự nhiên sang kết hợp với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm-rừng, tôm-lúa, nuôi công nghệ cao, gắn với kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu.

Đồng thời, sau sắp xếp đơn vị hành chính cùng sự đầu tư đồng bộ các hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Cà Mau đang mở ra không gian phát triển rộng mở cho kinh tế biển, logistics và du lịch.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa cả về văn hóa và kinh tế.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ở Cà Mau, văn hóa và con tôm có mối quan hệ mật thiết; các mô hình tôm-rừng, tôm-lúa chính là kết tinh của tri thức bản địa và cách người dân sông nước Cà Mau sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) tặng hoa cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Để khắc phục những điểm nghẽn về chất lượng giống, chi phí sản xuất, hạ tầng vùng nuôi và liên kết chuỗi, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tôm cả nước chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Ngành tôm cả nước được yêu cầu chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương được yêu cầu tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào nhằm kéo giảm chi phí; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao; đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung thực hiện ba mũi nhọn chiến lược. Một là, xác định định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả để tập trung nguồn lực đầu tư và nhân rộng.

Hai là, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải quyết các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Ba là, gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội đặc sắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng phát triển bứt phá, bền vững.