Tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc

Các hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026 hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa. TRONG ẢNH: Lễ hội văn hóa đồng bào Cơ Tu tại phường Hải Vân. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu

Hướng đến Ngày văn hóa Việt Nam, tính đến 5/11/2026, có 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc. Trong đó hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; thể dục, thể thao 36 sự kiện; trưng bày, triển lãm 85 sự kiện.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa thông tin về ngày Văn hóa Việt Nam 2026 là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đưa vào hoạt động nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam (cmap.vn). Đây là nền tảng kết nối thông tin về các địa điểm, di sản, thiết chế văn hóa, chương trình và sự kiện văn hóa trên phạm vi toàn quốc, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, lựa chọn và tham gia các hoạt động.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (tổ chức ngày 24/11/1946) được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Với thông điệp: “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11. Qua đó khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc, thế hệ; đồng thời quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam đến công chúng, đặc biệt đến giới trẻ.

Khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 - 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra vào ngày 21/11 ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Từ ngày 21 - 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 24/11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa. Bên cạnh đó còn có nhiều chuỗi hoạt động văn hóa khác diễn ra tại các địa phương trên cả nước.

Tuyên truyền sâu rộng

Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương tới địa phương thông tin kịp thời về các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam; giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, những mô hình sáng tạo tại cơ sở, đồng thời lan tỏa việc sử dụng Bản đồ số văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu sắc ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026); vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị...

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng, bảo đảm tính lan tỏa và sức hấp dẫn đối với công chúng. Bám sát chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động của Trung ương và địa phương; kịp thời thông tin về các chương trình nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, tọa đàm, hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, các hoạt động cộng đồng... Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến.

Song song đó, tăng cường các tuyến bài phản ánh hoạt động văn hóa tại cơ sở, khu dân cư, gia đình, trường học; giới thiệu các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, người có uy tín, các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Phản ánh những cách làm sáng tạo, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, các địa phương để khai thác, tiếp nhận thông tin chính thống. Bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, thống nhất, không chạy theo hình thức, góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Phát biểu về công tác tổ chức kỷ niệm ngày Văn hóa Việt Nam, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng các hoạt động và giá trị văn hóa.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hướng đến ngày Văn hóa Việt Nam

Từ ngày 18 - 24/11, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra Tuần văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”.

Tuần lễ sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán thông qua dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, nghề truyền thống. Trong đó, tối 23/11 tại Cung thể thao Tiên Sơn sẽ có chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”; tối 26/11 tại xã Khâm Đức dự kiến có chương trình “Sắc màu văn hóa vùng cao”.

Ngày 16/11 tại xã Trà Linh sẽ có lễ cúng Thần Núi của đồng bào dân tộc Xơ Đăng nhằm giới thiệu phong tục, tín ngưỡng, hòa tấu cồng chiêng và múa truyền thống. Trong khi đó, từ ngày 20/11 - 5/12, tại Hội An có chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Dịp này sẽ có nhiều hoạt động như trưng bày hình ảnh, tư liệu di sản, văn khắc Hán Nôm; tổ chức hội thảo quốc gia về đô thị thương cảng Hội An; khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An...

TÙNG LÂM