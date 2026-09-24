Tôn vinh bản sắc dân tộc Mông, lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trả lời phóng viên về “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026”. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Chiều 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống thông tin về “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026.”

Theo ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ngày hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa; trong đó, trọng tâm là Chỉ thị số 60-CT/TW ngày 22/1/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày hội là hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội được thực hiện thống nhất, khoa học và linh hoạt.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 9-11/10/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động như: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ khai mạc Ngày hội lúc 20 giờ ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5.

Từ ngày 9-11/10, tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian gồm 6 nội dung: bóng đá nữ (bóng đá 7 người), kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Hoạt động du lịch gồm tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.

Ngày hội còn có hoạt động Carnaval đường phố với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên và quần chúng. Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/10/2026.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, Điện Biên tập trung chuẩn bị để tổ chức Ngày hội trang trọng, đậm đà bản sắc, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là tạo được những trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách.

Đến nay, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, tỉnh đang tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, đa dạng. Đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm, Điện Biên dự kiến thành lập đoàn gồm 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia các nội dung như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc Mông.

Trong không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông, quan điểm của tỉnh là không tổ chức theo hình thức trưng bày tĩnh. Người dân và du khách sẽ được xem, nghe, được tham gia và trực tiếp trải nghiệm.

Chương trình đường phố và biểu diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động hơn 3.000 người. Chương trình nghệ thuật bế mạc dự kiến có khoảng 200 diễn viên tham gia, bảo đảm trang trọng nhưng không nặng về nghi lễ, đậm bản sắc.

Tỉnh Điện Biên mong muốn sau Ngày hội sẽ để lại các dấu ấn rõ nét: bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên giàu truyền thống lịch sử, đậm bản sắc và thân thiện với du khách được quảng bá rõ nét hơn; đồng thời, từ những giá trị văn hóa đó mở ra thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân./.