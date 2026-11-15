Tôn vinh áo dài Việt, tinh thần đại đoàn kết và giá trị văn hoá Việt Nam tại Osaka

Nhiều hoạt động đa dạng trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka năm 2026

Mở đầu chương trình là hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam với phở và cà phê, mang đến cho đại biểu, khách tham quan cơ hội trải nghiệm những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực quê hương.

Không gian ngày hội tiếp tục được khuấy động bởi các tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, tạo nên bầu không khí vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn khác của ngày hội là cuộc thi áo dài Việt Nam. Những tà áo dài truyền thống với nhiều màu sắc, kiểu dáng được trình diễn duyên dáng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và giá trị văn hóa của trang phục truyền thống.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các hoạt động đã góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc và lan toả tình yêu đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hoạt động góp phần đưa các chủ trương, định hướng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Đồng thời khuyến khích người Việt tại Nhật Bản chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chương trình cũng dành những tình cảm trân trọng để tri ân các thầy cô giáo, đặc biệt là những người đang bền bỉ giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và truyền tải tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng nhưng có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp giáo dục, bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc nơi xa Tổ quốc.

Ngày hội khép lại bằng hoạt động trao giải Cuộc thi Áo dài Việt Nam và lễ bế mạc, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự.

Thông qua chuỗi hoạt động trong hai ngày 14 và 15.11, Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc kết nối cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thể hiện trách nhiệm hướng về quê hương, đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.