Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 - góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Ảnh: P.Sỹ.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút khoảng 1.300 người tham gia đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành. Đáng chú ý, chương trình có hoạt động đồng tổ chức xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Cũng trong sáng 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” được tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội chủ trì. Chương trình gồm nhiều hoạt động như trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”; tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thông qua chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh”; trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật và hướng dẫn nhảy dân vũ trên nền nhạc ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam 4K”. Chương trình khép lại với màn biểu diễn dân vũ “Vũ điệu kết đoàn”.

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, quy tụ 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố thực hiện. Mỗi bộ sưu tập thể hiện một góc nhìn sáng tạo về áo dài, khai thác những giá trị truyền thống trong sự kết nối với tư duy thiết kế đương đại. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho sinh viên mà còn khuyến khích thế hệ trẻ tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản thông qua sáng tạo thời trang.

Khép lại lễ hội là chương trình bế mạc diễn ra tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội. Tại đây, công chúng được thưởng thức các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.