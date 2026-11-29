Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tôn vinh dành riêng cho lực lượng thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn đối với lực lượng thanh niên đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số; đồng thời là bước đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của người trẻ trong xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, văn minh và nhân văn.

Lễ tôn vinh thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực chia sẻ những câu chuyện của riêng mình tại buổi lễ.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Các đại biểu thanh niên được vinh danh hoạt động trên nhiều nhóm lĩnh vực, trong đó có 30 đại biểu thuộc lĩnh vực du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; 14 đại biểu thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; 12 đại biểu thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; 11 đại biểu thuộc lĩnh vực lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; 10 đại biểu thuộc lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; 8 đại biểu thuộc lĩnh vực lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách; 7 đại biểu thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; 7 đại biểu thuộc lĩnh vực tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (phải) trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho các thanh niên làm sáng tạo nội dung số ở lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là nghi thức chính thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Từ hoạt động phát hiện, ghi nhận và tôn vinh, Trung ương Đoàn hướng tới hình thành một cơ chế kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của các nhà sáng tạo trẻ một cách thường xuyên, lâu dài.

Trong thời gian tới, Mạng lưới sẽ tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận nguồn thông tin, tư liệu chính thống, nâng cao năng lực sáng tạo, kết nối nguồn lực và cùng tổ chức Đoàn triển khai các chiến dịch truyền thông tích cực, các hoạt động vì cộng đồng.

Tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, không gian mạng đã trở thành môi trường học tập, lập nghiệp và định hình hệ giá trị của thế hệ trẻ. Qua đó, một thế hệ nhà sáng tạo nội dung số trẻ, bản lĩnh, nhạy bén với công nghệ đã hình thành, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm, tổ chức Đoàn cần chủ động làm chủ không gian mạng để phục vụ công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Để thực hiện mục tiêu này, tổ chức Đoàn cần sự đồng hành của những nhà sáng tạo nội dung số trẻ có tâm huyết, am hiểu công nghệ và nắm bắt được xu hướng, nhu cầu của giới trẻ.

Trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tại buổi lễ.

Trung ương Đoàn trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã tiếp nhận 421 hồ sơ của các nhà sáng tạo nội dung số thuộc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh lượt xem và mức độ lan tỏa, ban tổ chức đặc biệt coi trọng chiều sâu nội dung, giá trị giáo dục và trách nhiệm xã hội thể hiện trong từng sản phẩm. Trong đó, 99 gương mặt trẻ được tôn vinh sẽ là những hạt nhân tiên phong trong xây dựng và phát triển Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm xã hội, lấy sự thật làm nền tảng, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức; không chạy theo xu hướng, lượt xem hay lợi ích trước mắt mà đánh mất uy tín và niềm tin của công chúng.

Bên cạnh đó, các nhà sáng tạo cần tiên phong xây dựng những xu hướng tích cực, khai thác lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu phát triển của đất nước và những tấm gương tử tế trong cuộc sống để tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, có chiều sâu, mang đậm dấu ấn Việt Nam; đồng thời tăng cường kết nối, xây dựng cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn, trách nhiệm, lan tỏa các sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào của Đoàn.

Trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Tường Lâm khẳng định, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ không chỉ là nơi quy tụ, kết nối mà mạng lưới còn là môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, phát triển nghề nghiệp và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo. Trung ương Đoàn sẽ đồng hành, hỗ trợ các nhà sáng tạo tiếp cận nguồn thông tin chính thống, kết nối với các chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng số.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị Ban điều hành mạng lưới sớm hoàn thiện quy chế, chương trình hành động; các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động thành lập mạng lưới tại địa phương, đơn vị trong năm 2027, bảo đảm hoạt động thực chất, có sản phẩm cụ thể và tạo ra những giá trị có thể đo lường được.

“Hãy để mỗi sản phẩm của các bạn là một tia sáng của điều đúng đắn, một nhịp cầu của sự tử tế, một lời khẳng định đầy tự hào về Việt Nam trước bạn bè năm châu”, ông Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.