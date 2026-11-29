Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân trao biểu trưng, chứng nhận đến các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực. Ảnh: CẨM TUYẾT

Từ ngày 20-10 đến hết ngày 10-11, ban tổ chức tiếp nhận 421 hồ sơ đăng ký, bao gồm 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu và 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử.

Qua quá trình thẩm định và xét chọn kỹ lưỡng, 99 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn để tôn vinh. Trong đó, 30 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; 11 đại biểu thuộc mảng lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; 10 đại biểu ở nhóm học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; 8 đại biểu chuyên về lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách…

Tổng lượt theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 99 đại biểu đạt hơn 1,18 tỷ; tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 23,48 tỷ và tổng lượt tương tác ghi nhận đạt hơn 1,35 tỷ.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Ảnh: CẨM TUYẾT

Dịp này, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 chính thức ra mắt.

Mạng lưới sẽ tạo điều kiện để thành viên tiếp cận nguồn thông tin, tư liệu chính thống, nâng cao năng lực sáng tạo, kết nối nguồn lực và cùng tổ chức đoàn triển khai những chiến dịch truyền thông tích cực, cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc mừng 99 đại biểu được tôn vinh. Đây là những hạt nhân tiên phong đặt viên gạch đầu tiên cho Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.

Đồng chí mong muốn các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông; lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu không đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, không đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng lấy lợi ích trước mắt.

Cùng với đó, các nhà sáng tạo trẻ cần tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực; biến văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu bứt phá của đất nước và các tấm gương tử tế quanh ta thành những câu chuyện cuốn hút, có chiều sâu, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Các gương tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu chung tay xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn, trách nhiệm; mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn.

“Mỗi thế hệ thanh niên đều có một sứ mệnh lịch sử của riêng mình. Sứ mệnh của các bạn hôm nay là làm cho không gian số Việt Nam rực rỡ hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và tâm hồn Việt. Hãy cùng nhau biến “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực” thành ngọn lửa dẫn đường và niềm kiêu hãnh chung của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ Việt Nam!”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm gửi gắm.

Đồng chí Cao Xuân Thạo và đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao biểu trưng, chứng nhận đến các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực. Ảnh: CẨM TUYẾT