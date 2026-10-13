Tôn vinh 96 nông dân xuất sắc trong chuyển đổi số và thương mại điện tử

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hồ Quốc Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành ở Trung ương.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh: 96 gương mặt nông dân tiêu biểu là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất.

Không ít những người có mặt hôm nay đã trải qua những thời khắc gian nan, có lúc thất bại trước thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường nhưng vẫn kiên trì đứng lên, làm lại và đã thành công.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ.

Đồng chí Dương Trung Ý - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026 trao tặng biểu trưng và chứng nhận tặng các Nông dân xuất sắc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tich Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước cùng chung tay thực hiện tốt 4 việc trọng tâm:

1. Tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp và bản sắc.

2. Thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, cần xây dựng và thực hiện các cơ chế đột phá và nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên và tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất và các Đề án, Chương trình, dự án,… đã được Trung ương, Chính phủ phê duyệt liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các công việc cụ thể.

3. Chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá" còn tồn tại; cảnh quan khu vực nông thôn chưa thật sạch đẹp, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp,…Đời sống người dân khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

4. Vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, tập trung vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần lành mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện. Chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước.