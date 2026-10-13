Tôn vinh 96 nông dân xuất sắc trong 40 năm Đổi mới

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao chứng nhận "Nông dân Việt Nam xuất sắc" cho các nông dân xuất sắc năm 2026, tối 12-10. Ảnh: ANH THƠ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, 96 nông dân được vinh danh năm nay là những gương mặt tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu và đóng góp tích cực cho xã hội. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng các nông dân được tôn vinh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa tinh thần sáng tạo, truyền cảm hứng để nông dân cả nước vươn lên làm giàu chính đáng.

Lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026, tối 12-10 tại Hà Nội. Video: PHÚC HẬU

Các cá nhân được tuyên dương là những điển hình về phát triển mô hình sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm, liên kết các hộ nông dân và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đạt doanh thu cao. Trong đó, ông Phạm Văn Lượng (TP Hải Phòng) đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh giống gia cầm; ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long) nuôi tôm và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) chăn nuôi kết hợp trồng cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Về quy mô sản xuất, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) có 224ha trồng lúa, ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa) phát triển 128ha sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới, tối 12-10. Ảnh: ANH THƠ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, nông dân Việt Nam ngày càng có những chuyển biến tích cực, với sự hiện diện của sức trẻ và vai trò ngày càng rõ nét của khoa học công nghệ. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả không chỉ giúp nông dân làm giàu mà còn tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển thương hiệu và thị trường nông sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết sản xuất và tháo gỡ những hạn chế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026 là sự kiện quan trọng của chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Trải qua 14 năm (2013-2026), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã vinh danh 1.052 nông dân Việt Nam xuất sắc, 126 hợp tác xã tiêu biểu, đồng thời khẳng định vị thế của Hội Nông dân Việt Nam và lan tỏa mạnh hình mẫu người nông dân mới: tri thức, năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ.