Tôn vinh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.

Điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện của 96 nông dân xuất sắc năm 2026 – những gương mặt tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ và đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới – năm 2026”. Ảnh: Quang Vinh.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới – năm 2026”. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới – năm 2026”. Ảnh: Quang Vinh.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý và Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026 trao tặng biểu trưng và chứng nhận tặng các Nông dân xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến trao tặng biểu trưng và chứng nhận tặng các Nông dân xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo, động viên 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới được tôn vinh trong chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam – 40 năm Đổi mới năm 2026” ghi nhận những đóng góp của người nông dân trong hành trình phát triển đất nước. Ảnh: Quang Vinh.