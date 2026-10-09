Tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026 nhằm hướng tới Kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) và ghi nhận dấu mốc "40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước".

Theo BTC, Hội đồng bình chọn đã nhận được 127 hồ sơ đề cử từ cấp cơ sở và lựa chọn được 96 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

Tiêu chí năm nay tập trung vào bốn nhóm: nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Tiêu biểu trong đó là các cá nhân như ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng) sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỷ đồng trong năm 2024; ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), nuôi tôm, và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng BTC phát biểu tại cuộc họp chấm chung khảo. Ảnh: BTC

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 12/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ gặp mặt, lắng nghe ý kiến của 96 nông dân được bình chọn và trao bằng khen cho các cá nhân vào sáng ngày 12/10.

Tiếp đó, vào ngày 16/10 tại Hà Nội, diễn đàn "Lãnh đạo Bộ Công an- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lắng nghe nông dân nói năm 2026" với chủ đề: "Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" lần đầu tiên được tổ chức.

Diễn đàn dự kiến có hơn 400 đại biểu tham dự, tập trung trao đổi về bảo đảm an ninh, trật tự ở nông thôn, phòng chống tội phạm và tiếp nhận kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân.