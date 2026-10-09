Tôn vinh 96 “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các bạn, sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh truyền thống 96 năm của Hội Nông dân Việt Nam và những đóng góp tích cực của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Lào Cai, nông dân ngày càng chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số, tham gia kinh tế tập thể và liên kết với doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản.

Những năm qua, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân tỉnh tích cực triển khai, góp phần phát hiện, nhân rộng nhiều điển hình trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.

Đến nay, tỉnh Lào Cai có 6 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, 26 nông dân được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, 8 hợp tác xã được tôn vinh “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc”. Nhiều nông dân đạt thành tích cao tại Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Năm 2026, toàn tỉnh có trên 102.000 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ các hồ sơ đề cử, Hội Nông dân tỉnh lựa chọn 96 hội viên tiêu biểu để tôn vinh. Trong đó, 70 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; 4 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và 22 cá nhân có thành tích trong liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Các nông dân tiêu biểu, xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển mô hình liên kết chuỗi giá trị tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Những câu chuyện thực tiễn đã làm rõ vai trò chủ thể của người nông dân trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân, đặc biệt là 96 cá nhân được tôn vinh. Đồng chí đề nghị các cấp Hội và hội viên, nông dân tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và áp dụng quy trình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Những nông dân tiêu biểu cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ các hộ khó khăn cùng vươn lên. Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, vốn và hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển sản xuất.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao chứng nhận và tôn vinh 96 “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao chứng nhận và tôn vinh nông dân Phạm Thị Hảo (phường Lào Cai) danh hiệu “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao chứng nhận và tôn vinh những “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.

Hội nghị góp phần lan tỏa những mô hình sản xuất hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của hội viên, nông dân. Qua đó, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người nông dân.