Tôn vinh 90 tác phẩm báo chí xuất sắc về đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ trao giải

Được phát động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), giải báo chí năm nay do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đến hết ngày 31-7-2026, Ban tổ chức tiếp nhận 2.767 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, của hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Qua vòng sơ khảo, 116 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo, trong đó có 32 tác phẩm báo in, 41 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 21 tác phẩm truyền hình và 7 tác phẩm ảnh báo chí. Sau quá trình thẩm định, đánh giá, Hội đồng chung khảo đã chọn 90 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải khuyến khích.

Trong đó, loạt bài phóng sự 4 kỳ “Nghĩa tình sâu nặng trên biên giới Việt – Lào” của tác giả Công Hạnh – Ban Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng đạt giải C.

Các tác giả đạt giải A được vinh danh tại lễ trao giải

Không chỉ ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi lớn, mùa giải lần thứ XVII còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong lựa chọn đề tài và cách thức thể hiện. Nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đi sâu vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đời sống xã hội.

Đáng chú ý, nhiều tuyến bài tập trung làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Những nội dung này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả Công Hạnh của Ban Chuyên đề Công an Đà Nẵng (hàng sau, thứ 4 từ phải qua) nhận giải C

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa chiến lược và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện và phản ánh những bất cập nảy sinh từ thực tiễn. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để MTTQ Việt Nam lựa chọn những vấn đề thiết thực đưa vào chương trình giám sát, phản biện xã hội. Cùng với phản ánh khó khăn, hạn chế, báo chí cần đồng hành với Mặt trận trong đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc khép lại chặng đường tổ chức giải thưởng độc lập do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Từ năm 2027, giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, dù thay đổi hình thức tổ chức, đề tài về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng và không gian sáng tạo rộng mở đối với đội ngũ những người làm báo. Mỗi tác phẩm báo chí cần phát huy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, trở thành nhịp cầu kết nối giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền tảng đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Công Hạnh