Tôn vinh 88 tập thể, cá nhân Ban Công tác mặt trận khu dân cư trong phong trào TDBVANTQ

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị...

Hội nghị là dịp tổng kết chặng đường 10 năm đầy nỗ lực và trách nhiệm của Ban Công tác mặt trận khu dân cư trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tôn vinh 54 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu đã tận tụy cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, giai đoạn 2016 - 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự hướng dẫn, phối hợp của MTTQ Việt Nam và lực lượng Công an, Ban Công tác mặt trận khu dân cư tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy ngày càng rõ nét vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với gần 656 nghìn cán bộ, thành viên Ban Công tác mặt trận trên cả nước đã trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở, góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới góp phần nâng cao hiệu quả vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Qua đó đã vận động Nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nghìn tin báo, tố giác tội phạm có giá trị; hỗ trợ điều tra, xử lý hàng chục nghìn vụ việc, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng lên, tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngày càng được phát huy...

Những tấm gương điển hình tiêu biểu giao lưu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt nhiều kết quả rõ rệt. Thông qua các mô hình tự quản, những vấn đề nảy sinh trong công tác an ninh, trật tự được Nhân dân phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an cơ sở và Ban Công tác mặt trận đã phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ ban đầu, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Việc phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được giao lưu với ba tấm gương điển hình tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Công, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau; ông Phạm Quốc Thế, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Tổ dân phố Thạch Môn - phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh và bà Nguyễn Lan Phương, Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Ba tấm gương đến từ Bắc Ninh, Cà Mau và Hà Tĩnh đã chia sẻ kinh nghiệm, các cách làm hiệu quả, những mô hình sáng tạo trong công tác tham gia bảo vệ ANTQ ngay từ địa bàn dân cư. Mỗi câu chuyện là một bài học kinh nghiệm quý; mỗi mô hình là một minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân, giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, để ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể và các cá nhân tiêu biểu đã tận tụy cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 54 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Trung ương MTTQ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các Ban Công tác mặt trận khu dân cư và 54 tập thể, 34 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận các cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự. Trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 527 ngày 30/6/2026 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an cấp xã giai đoạn 2026 - 2031.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Hà Thị Nga trao hoa và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2026

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi Ban Công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên Ban Công tác mặt trận.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn; tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận thông tin từ Nhân dân; xây dựng các mô hình “dân vận số”, “khu dân cư số an toàn”, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Xây dựng phong trào phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các địa phương cần lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác mặt trận khu dân cư, không lấy số lượng mô hình làm thành tích. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu. Những kinh nghiệm, cách làm hay cần được nghiên cứu, lựa chọn, vận dụng phù hợp với từng địa bàn để phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.