Nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hữu cơ, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chương trình tôn vinh trên phạm vi cả nước.

Từ tháng 7-2026, Hiệp hội đã gửi công văn đến UBND và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 100 tập thể, cá nhân.

Đại diện Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển dược liệu Sóc Sơn tại lễ tôn vinh. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ở vòng sơ khảo, Ban Tổ chức tổng hợp đề cử của các địa phương, cơ quan chuyên môn, hiệp hội ngành hàng và hội viên. Tại vòng chung khảo, Hội đồng xem xét hồ sơ theo các tiêu chí đã công bố.

Căn cứ kết quả xét chọn, ngày 2-11-2026, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã ký Quyết định số 38/2026/QĐK 1-HHNNHCVN tôn vinh 69 điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Trong số 69 điển hình tiên tiến được tôn vinh ngày 26-11 có Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển dược liệu Sóc Sơn (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) do dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền làm chủ. Hợp tác xã đang phát triển hai dòng sản phẩm hữu cơ chính là trà hoa vàng Camellia hakodae và Xì dầu đỗ đen ngưu bàng.

Sản phẩm trà hoa vàng Camellia hakodae đã được chứng nhận Tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản (JAS); trong khi sản phẩm xì dầu đỗ đen ngưu bàng cũng đã được chứng nhận Tiêu chuẩn Hữu cơ Việt Nam và HACCP, đồng thời đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) năm 2026, và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội năm 2025.

69 điển hình tiên tiến được Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tôn vinh. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nhân dịp này, một số cá nhân và tập thể thuộc Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết, lễ tôn vinh các điển hình tiên tiến lần thứ III ghi nhận những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Những người được giới thiệu tại chương trình lễ tôn vinh đại diện cho nhiều công việc, ngành hàng và địa bàn, cùng chung nỗ lực tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân.

Cũng theo TSKH Hà Phúc Mịch, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh còn nằm ở việc chia sẻ những kinh nghiệm có thể áp dụng trong thực tiễn. Việc ghi nhận các đóng góp sẽ góp phần khích lệ người làm nông nghiệp hữu cơ tiếp tục gắn bó, đồng thời giới thiệu những mô hình, sáng kiến để cộng đồng học hỏi và nhân rộng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, một sản phẩm hữu cơ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người tiêu dùng tin tưởng, được thị trường đón nhận và người nông dân có thu nhập xứng đáng từ chính công sức của mình...", TSKH Hà Phúc Mịch nhấn mạnh tại buổi lễ.