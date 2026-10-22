Tôn vinh 63 nông dân Quảng Ninh xuất sắc năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định: Qua 40 năm đổi mới, nông dân Quảng Ninh từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển trang trại, hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân Quảng Ninh.

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Anh

Với vai trò là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nông dân Quảng Ninh đã đóng góp công sức, trí tuệ và nguồn lực để đổi thay diện mạo làng quê, bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trên hành trình 63 năm xây dựng, phát triển của Quảng Ninh đến dấu mốc trở thành thành phố, luôn có những đóng góp quan trọng của các thế hệ nông dân.

Năm nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố quyết định trao danh hiệu “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” cho 63 nông dân tiêu biểu, gắn với 63 năm xây dựng và phát triển của Quảng Ninh.

"Đây là những người nông dân cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của thành phố Quảng Ninh. Đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân trong thời kỳ mới", Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh.

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội, các thế hệ cán bộ Hội và hội viên, nông dân TP Quảng Ninh.

Nhấn mạnh phong trào thi đua phải tạo môi trường, cơ hội để ngày càng nhiều hội viên, nông dân vươn lên và thành công; lấy sự tiến bộ của người dân, hiệu quả của mô hình và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Các cấp Hội Nông dân TP Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, sáng tạo, tạo cơ hội phát triển cho đông đảo hội viên, nông dân; khuyến khích sản xuất xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và liên kết chuỗi giá trị.

Các cấp Hội cần gắn thi đua với hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn, kiến thức, công nghệ và thị trường, nhất là những người còn khó khăn, mới khởi nghiệp hoặc có ý tưởng sáng tạo. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm, hỗ trợ cộng đồng; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội sâu sát cơ sở, có năng lực tổ chức, vận động và kết nối nguồn lực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trao biểu trưng cho nông dân Quảng Ninh xuất sắc năm 2026. Ảnh: Ngọc Anh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến khẳng định, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển thành phố, gắn với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong mô hình phát triển mới của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, tổ chức lại không gian kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh, hiện đại, liên kết và tạo giá trị gia tăng cao.

Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chú trọng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Anh.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hạ tầng, vốn, công nghệ và thị trường; phát triển liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học, bảo đảm nông dân được hưởng lợi tương xứng từ thành quả phát triển.

Nông thôn cần phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và đáng sống; nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ thiết yếu gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường và gìn giữ văn hóa. Quá trình đô thị hóa phải bảo đảm sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển cho người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và những nơi còn khó khăn.

63 nông dân tiêu biểu đạt danh hiệu nông dân Quảng Ninh xuất sắc năm 2026. Ảnh: Ngọc Anh.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Những mô hình hiệu quả, những sáng kiến từ nông dân cần được quan tâm phát hiện, đánh giá, kết nối nguồn lực và nhân rộng phù hợp. Đồng thời, tổ chức Hội cần là cầu nối tin cậy để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến hội viên, nông dân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" theo Quyết định số 148-QĐ/HNDTW, ngày 18/9/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 31 cá nhân thuộc TP Quảng Ninh. Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Quảng Ninh trao tặng danh hiệu “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026 cho 63 nông dân tiêu biểu.