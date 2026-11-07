Tôn vinh 45 cán bộ trẻ giỏi và 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo

Tối 7/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng (thứ tư từ trái sang), Bùi Quang Huy (thứ sáu từ phải sang) tuyên dương các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc.

Dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn tuyên dương các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc.

Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, một số sở ban, ngành địa phương; các điển hình được khen thưởng, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, phong trào “Tuổi trẻ tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được xác định là một trong năm nội dung tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trước yêu cầu đó, đòi hỏi thế hệ trẻ phải chủ động nắm bắt tri thức, làm chủ công nghệ, phát huy tinh thần tiên phong, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn. Đồng chí khẳng định, sáng tạo không chỉ thể hiện ở những công trình nghiên cứu lớn mà còn bắt đầu từ việc đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy đề nghị các cá nhân được tuyên dương, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo môi trường thuận lợi, tin tưởng giao nhiệm vụ, trao cơ hội để người trẻ phát huy năng lực, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trần Huy Phương (thứ tám từ phải qua) và đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu giao lưu với 4 gương mặt thanh niên tiêu biểu gồm: Anh Vũ Hồng Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có sáng chế máy cắt túi ép tự động dụng cụ y tế; chị Tô Thảo Đang (Cà Mau) phát triển mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu; anh Giang Quốc Hoàn cùng cộng sự nghiên cứu hệ thống robot chia chọn hàng hóa thông minh AGV Sorting Viettel Post; anh Lê Cao Thiên (Công an tỉnh Sơn La) đã xây dựng trợ lý pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu văn bản pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân.

Các điển hình tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2026. Đây là những cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân, ở nhiều lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, tư pháp, kiểm sát, công an, xây dựng, tài chính, khoa học và công nghệ. Tiêu biểu là: Anh Nguyễn Hải Long, Thư ký Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự 1 - Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công; anh Nguyễn Giang Tuấn, chuyên viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh…

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026 cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm tiêu biểu. Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, có khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình thanh niên tiêu biểu.

Việc tổ chức trao giải thưởng góp phần phát hiện, tôn vinh những điển hình tiêu biểu; khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, cổ vũ tuổi trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp mới, đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.