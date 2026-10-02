Tôn vinh 42 'Nhà khoa học của nhà nông' và 24 giải pháp 'Sáng tạo kỹ thuật nhà nông'

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ 6 và 7 từ phải sang, hàng đầu) trao danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp)

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ XI.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thông tin về Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" và Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” năm 2026. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp)

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tiêu chí xét chọn của Chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” năm nay tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: trí thức, nhà khoa học có đề tài nghiên cứu được áp dụng rộng rãi; nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực; nhà quản lý tận tụy tích cực chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Chương trình ghi nhận 42 hồ sơ từ 25 tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương. Trong đó, có 26 tiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu đầu ngành nông nghiệp-môi trường. Tiêu biểu như Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hòa (Trường đại học Cần Thơ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thế Nhân (Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh)...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ 6 và 7 từ phải sang, hàng đầu) trao giải "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI tặng các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp)

Bên cạnh đó, có thể kể đến các nhà sáng chế nông dân ông Lê Lộc Quân, chủ cơ sở mật ong Quân Phát (thành phố Đồng Nai) với các sáng kiến “Mật ong tinh luyện” hay “Cải tạo cầu kế nuôi ong bánh tổ"; ông Hoàng Đình Quê (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) với sáng kiến “Quản lý chất thải trong trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao”...

Đối với Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, Ban tổ chức đã tiếp nhận 83 hồ sơ giải pháp hợp lệ từ 20 tỉnh, thành phố. Các giải pháp được phân thành 3 nhóm lĩnh vực: Cơ khí và chế biến với 26 hồ sơ; Chăn nuôi và thủy sản với 19 hồ sơ; Trồng trọt, sinh học và môi trường với 38 hồ sơ.

Tiết mục văn nghệ tôn vinh nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại chương trình. (Ảnh: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cung cấp)

Từ đó, Ban tổ chức đã trao 24 giải Top 1, 17 giải Top 2 "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2026; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở mỗi nhóm lĩnh vực và một số giải Khuyến khích Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" năm 2026.