Tôn vinh 42 nhà khoa học, 24 sáng tạo kỹ thuật nhà nông năm 2026

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ VII và Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ XI.

Đây là hoạt động thiết thực thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đồng thời chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo ban tổ chức, tiêu chí xét chọn “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính, gồm: Các trí thức, nhà khoa học có đề tài nghiên cứu được áp dụng rộng rãi; những người nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực; và những nhà quản lý tận tụy, tích cực chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng các cá nhân được tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông".

Năm 2026, 42 “Nhà khoa học của Nhà nông” được tôn vinh, trong đó có 26 nhà khoa học có học vị tiến sĩ, đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, như: GS.TS Lê Văn Hòa, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; PGS.TS Đinh Thế Nhân, Trưởng bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường); TS Đào Minh Sô, TS Trần Công Khanh (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)...

Bên cạnh đó là các nhà sáng chế nông dân với những sáng kiến hữu ích xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Tiêu biểu như nhà khoa học của nhà nông Lê Lộc Quân, chủ cơ sở mật ong Quân Phát, với những sáng kiến như “Mật ong tinh luyện”, “Cải tạo cầu kế nuôi ong bánh tổ”. Đặc biệt, việc nghiên cứu thành công mật ong kết tinh dạng hạt thay thế đường tinh luyện cho thấy hướng tiếp cận mới trong nâng cao giá trị nông sản, gắn sản phẩm với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nông dân Hoàng Đình Quê, ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, với sáng kiến “Quản lý chất thải trong trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao”, đã góp phần bảo vệ môi trường và mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho trang trại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông".

Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ XI cũng đã tiếp nhận 83 hồ sơ từ 20 tỉnh, thành phố, tập trung ở 3 lĩnh vực: Cơ khí và chế biến; chăn nuôi và thủy sản; trồng trọt, sinh học và môi trường. 24 nông dân được trao giải là những điển hình tiêu biểu về trí tuệ, sức sáng tạo và tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” không chỉ nhằm ghi nhận, biểu dương các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và nông dân có những công trình, sáng kiến thiết thực, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại chương trình.

Qua đó thúc đẩy nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế".

Qua 6 lần tổ chức, chương trình “Nhà khoa học của Nhà nông” góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, trí tuệ và tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê sáng tạo trong tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học, từ đó tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Nhiều công trình, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp. Các cải tiến, sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, cho thấy sức sáng tạo phong phú, đa dạng trong sản xuất nông nghiệp