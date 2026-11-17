Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, các nhà khoa học và tác giả có công trình được vinh danh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: Thu Hằng

42 công trình được trao giải

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), nhấn mạnh: Trải qua 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định uy tín, vị thế trong giới trí thức nước nhà. Không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, Giải thưởng còn thể hiện vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Giang

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, Ban Tổ chức nhận được 121 công trình từ 15 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Dầu khí. Qua quá trình tiếp nhận, phân loại và xem xét hồ sơ, 83 công trình đủ điều kiện được đưa vào chấm giải.

Các công trình thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí - tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Trong đó, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có số lượng công trình tham dự nhiều nhất với 24 công trình; cơ khí - tự động hóa có 16 công trình; công nghệ vật liệu 14 công trình; công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông 12 công trình; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới 10 công trình; lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có 7 công trình.

Các tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: Hoàng Giang

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho 42 công trình, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, các công trình đoạt giải Nhất cho thấy sự đa dạng trong hướng nghiên cứu, từ phát triển công nghệ phục vụ quốc phòng, chế tạo vật liệu mới đến đổi mới quy trình sản xuất và xử lý môi trường.

Ở lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, giải Nhất thuộc về công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự thuộc Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của Trung tá, TS Trần Tiến Hải và các cộng sự thuộc Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được trao giải Nhất.

Ở lĩnh vực công nghệ vật liệu, giải Nhất được trao cho công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” của kỹ sư Lương Ngọc Anh và các cộng sự thuộc Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T.

Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới vinh danh công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) - Granite tiết kiệm năng lượng” của GS.TS Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự thuộc Công ty cổ phần Gốm Đất Việt.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có hai công trình cùng đoạt giải Nhất. Đó là công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của TS Lê Văn Tri và các cộng sự thuộc Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường; công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của kỹ sư Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long.

Các tác giả và nhóm tác giả nhận Giải Ba. Ảnh: Hoàng Giang

Khuyến khích nghiên cứu, đưa khoa học vào thực tiễn

Bên cạnh cúp, Bằng khen và tiền thưởng, các tác giả đoạt giải còn được nhận những hình thức khen thưởng khác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm công trình đoạt giải Nhất và chủ nhiệm công trình đoạt giải Nhì, Ba. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba đang trong độ tuổi thanh niên.

Theo GS.VS Châu Văn Minh, thành công của Giải thưởng trong suốt ba thập niên qua có được nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Giám khảo, Quỹ VIFOTEC cùng các nhà tài trợ.

Ông bày tỏ tin tưởng, các nhà khoa học và nhà sáng tạo sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tạo ra nhiều công trình có hàm lượng tri thức và khả năng ứng dụng cao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

2 công trình nhận Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Ảnh: Hoàng Giang

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng trao Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng.

Sau 30 năm, Giải thưởng tiếp tục là động lực khuyến khích đội ngũ trí thức, nhà khoa học và doanh nghiệp phát huy năng lực sáng tạo, gắn nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.