Tiết mục văn nghệ của học sinh chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: MOET

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên cả nước, đồng thời nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của giáo dục và người thầy, đồng thời đặt ra yêu cầu mới và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: MOET

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác, toàn tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Đề cập tác động của thời đại số, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, khi trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng. Vì vậy, nhà giáo cần đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ phù hợp, giúp người học hình thành tư duy độc lập và phương pháp tự học.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên cả nước. Ảnh: MOET

Đồng thời, yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện cần được chú trọng. Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng, các nhà trường cần quan tâm bồi đắp nhân cách, lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trung thực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho người học. Mỗi nhà giáo cần tiên phong đổi mới, không ngừng tự học, nêu gương về đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái và văn hóa ứng xử.

Để nhà giáo yên tâm công tác, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đồng hành với ngành Giáo dục, bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên và thiết bị dạy học tối thiểu. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần giảm những công việc hành chính không cần thiết, tạo điều kiện để thầy cô dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và quan tâm đến từng học sinh.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao Bằng khen tặng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MOET

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ, 128 nam, đại diện các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình giáo dục; trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Có 70 nhà giáo đại diện tham gia buổi lễ tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Có 70 nhà giáo, đại diện các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MOET

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu, góp phần ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong toàn ngành.