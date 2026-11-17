Ngày 17/11, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu gồm 207 nữ nhà giáo và 128 nam nhà giáo, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Lan tỏa giá trị nghề nghiệp bằng sáng tạo và lòng nhân ái

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Đó là những giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt qua điều kiện còn nhiều thiếu thốn, kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Các nhà giáo luôn không ngừng sáng tạo để dạy dỗ học trò.

Đó là những giáo viên phổ thông không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua rào cản để tiếp tục đến trường; đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM, khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Nhiều thầy cô đã phát hiện, bồi dưỡng tài năng, dìu dắt học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức, đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo tích cực đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, giúp người học hình thành kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Ở các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm truyền thụ tri thức, vừa say mê nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề của đời sống.

Dù ở những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo hay trong các giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, điểm chung ở những nhà giáo tiêu biểu là không chỉ truyền đạt tri thức mà còn mở ra cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tiềm năng và tạo nên những thay đổi tích cực, bền vững trong cuộc đời người học. Chính những đóng góp cụ thể, thiết thực và đầy tính nhân văn ấy đã làm nên giá trị cao quý, sức lan tỏa sâu rộng của nghề dạy học.

Những quyết sách đột phá

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra khi ngành Giáo dục bước vào giai đoạn thực hiện những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ. Lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định hệ thống về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Nhiều quyết sách mới giúp nhà giáo thêm động lực cống hiến và sáng tạo.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực, sức sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

Sự quan tâm, chăm lo đối với nhà giáo không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân, sự tôn vinh mà quan trọng hơn là bằng những chính sách thiết thực và hành động cụ thể. Điều cốt lõi là các chủ trương, quyết sách phải thực sự đi vào cuộc sống, để mỗi nhà giáo được tôn trọng, được bảo vệ, được bảo đảm các điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến. Chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục, cho sự trưởng thành của các thế hệ người học và tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Những quyết sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của đội ngũ nhà giáo, lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đất nước.

Ngày 19/11 tới đây, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tôn vinh, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, và khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm lo, phát triển đội ngũ - lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và tương lai đất nước. Cùng với sự kiện lễ kỷ niệm và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là đại biểu Quốc hội khóa XVI.