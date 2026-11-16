Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm học 2026-2027 mang chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Ảnh minh họa: Trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Nội).

Những đóng góp thầm lặng làm nên giá trị nghề giáo

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Có 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Điểm chung của những nhà giáo được vinh danh không chỉ nằm ở danh hiệu hay thành tích chuyên môn, mà còn ở những thay đổi cụ thể họ mang lại cho người học: giúp một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, làm cho bài học trở nên dễ hiểu hơn, trang bị thêm kỹ năng nghề nghiệp hoặc đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ cộng đồng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 đến nay, cả nước đã có 2.206 nhà giáo được xét chọn, tôn vinh. Hoạt động này nhằm ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời tạo động lực để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả.

Các nhà giáo tiêu biểu năm nay đến từ nhiều lĩnh vực, cấp học và vùng miền. Đó là những giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt qua điều kiện còn nhiều thiếu thốn để đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Ở bậc phổ thông, nhiều thầy cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM. Không ít giáo viên còn phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp các em đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Trong giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo chú trọng đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đưa kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động sản xuất, giúp người học nâng cao kỹ năng và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Tại các trường đại học, giảng viên vừa truyền thụ tri thức, vừa tham gia nghiên cứu, phát triển những công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng.

Dù công tác tại bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo hay trong các giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, những nhà giáo được tuyên dương đều có điểm chung là mở ra cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khơi dậy tiềm năng của người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, 335 nhà giáo được vinh danh chỉ là những đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Phía sau những danh hiệu còn có hàng triệu thầy cô vẫn âm thầm chuẩn bị bài giảng, chăm lo học trò, nghiên cứu và sẻ chia với cộng đồng. Nhiều nỗ lực không thể đo đếm bằng giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng góp phần quan trọng giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Luật Nhà giáo và yêu cầu chăm lo đội ngũ

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo chuyển biến trong phát triển đội ngũ.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, được xác định là những nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho công tác xây dựng và phát triển đội ngũ. Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định toàn diện về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với nhà giáo.

Trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các chủ trương, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn. Những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, khắc phục bất cập về cơ cấu đội ngũ, thúc đẩy chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ nhà giáo; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ, việc cải thiện điều kiện làm việc và giảm áp lực hành chính không cần thiết cũng được chú trọng. Mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn, để nhà giáo có thể tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

Thực tế cho thấy, sự quan tâm đối với nhà giáo không thể chỉ dừng ở những lời tri ân hay hoạt động tuyên dương. Điều quan trọng hơn là các chính sách phải đi vào cuộc sống, bảo đảm mỗi thầy cô được tôn trọng, bảo vệ và có đủ điều kiện cần thiết để yên tâm công tác. Chăm lo cho đội ngũ nhà giáo cũng chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục, sự trưởng thành của các thế hệ người học và tương lai phát triển của đất nước.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ được tổ chức trang trọng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 19/11. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật chào mừng, diễn văn của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phóng sự giới thiệu những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng cho đại diện các nhà giáo tiêu biểu.

Cùng với lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo là nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.