Những cống hiến thầm lặng tạo nên giá trị nghề giáo

Điểm chung của 335 nhà giáo được vinh danh là những đóng góp cụ thể, thiết thực cho học sinh, sinh viên và cộng đồng. Đó có thể là sự kiên trì giúp một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; những sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy giúp người học tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn; hay nỗ lực gắn đào tạo với thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống.

Mỗi nhà giáo là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, sự tận tụy và trách nhiệm với học trò. Dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, họ đều chung một tâm huyết: mang tri thức, khơi dậy khát vọng và tạo thêm cơ hội phát triển cho người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/TT

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GDĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì thường niên không chỉ nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, tâm huyết với nghề, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục.

Đằng sau những gương mặt được vinh danh còn có hàng triệu thầy, cô giáo đang ngày ngày âm thầm cống hiến trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Bằng sự bền bỉ và trách nhiệm, họ góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, duy trì cơ hội học tập và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh.

Trong dịp này, Bộ GDĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền trên cả nước và 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn các thầy, cô tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề, tình thương học trò

Tiếp tục đổi mới, truyền cảm hứng và tận tâm với học trò

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên cả nước. Thứ trưởng mong muốn các thầy, cô tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; không ngừng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm quý từ thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các nhà giáo được tôn vinh cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, giữ vững tinh thần tận tụy, hết lòng vì học sinh và sự nghiệp giáo dục; xứng đáng với niềm tin yêu, sự trân trọng của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội.

Việc tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận đối với những cá nhân có thành tích nổi bật mà còn là dịp tri ân đội ngũ thầy, cô giáo đang miệt mài cống hiến, góp phần vun đắp nền tảng tri thức và nhân cách cho các thế hệ tương lai.

Bày tỏ tin tưởng vào chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, với truyền thống hiếu học của dân tộc, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ.

Theo Thứ trưởng, thành công của giáo dục không chỉ được đo bằng những báo cáo hay con số, mà còn được thể hiện qua sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh và xã hội, cũng như niềm vui, niềm tự hào của mỗi thầy, cô giáo khi được cống hiến cho nghề.