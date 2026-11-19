Vì sự trưởng thành của học trò

Năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ, 128 nam; trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Các thầy cô công tác trong những điều kiện khác nhau, từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến các trường học ở đô thị, giảng đường và phòng thí nghiệm.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ

Điểm chung của những nhà giáo được vinh danh là kết quả cụ thể mang đến cho người học. Đó có thể là một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm lại niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hay một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp. Với những người làm công tác đào tạo, nghiên cứu, đóng góp còn được thể hiện qua các công trình, giải pháp được ứng dụng phục vụ cộng đồng.

Trong số những nhà giáo được vinh danh, có thầy cô ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt qua điều kiện thiếu thốn, kiên trì đổi mới cách chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ từng bữa ăn, giấc ngủ đến những giờ học, giờ chơi, sự tận tâm của các cô giúp trẻ cảm thấy an toàn, tự tin giao tiếp và hào hứng khám phá thế giới xung quanh.

Nhiều thầy cô không ngừng tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh, kiên nhẫn đồng hành cùng từng bước tiến bộ của học trò. Nhiều người dành thời gian, công sức hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua rào cản, tìm lại niềm tin và tiếp tục đến trường.

Một lời động viên đúng lúc, sự kiên nhẫn trước những hạn chế của học trò hay một bài giảng khơi dậy tinh thần ham học có thể trở thành điểm tựa cho các em. Có những kết quả được nhìn thấy ngay qua sự tiến bộ trong học tập; cũng có những ảnh hưởng cần nhiều năm mới được nhận ra trong sự trưởng thành của mỗi người.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ

Cùng với việc chăm lo học sinh, nhiều giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, triển khai giáo dục STEM, STEAM để khơi dậy khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Những cách tiếp cận mới giúp học sinh tăng cơ hội thực hành, vận dụng kiến thức và chủ động hơn trong quá trình học tập. Thầy cô khác lại say mê ươm mầm tài năng, bồi dưỡng tài năng, dìu dắt học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Đằng sau mỗi kết quả là quá trình đồng hành bền bỉ, sự đầu tư chuyên môn và khả năng khơi gợi niềm say mê học tập ở người học.

Đổi mới sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, gắn hoạt động đào tạo gắn với nghiên cứu giúp người học tiếp cận những vấn đề thực tiễn, đồng thời góp phần đưa kết quả khoa học phục vụ đời sống lại là mục tiêu của không ít thầy cô trên các giảng đường đại học, cao đẳng. Mỗi người đều bằng những cách thức khác nhau, vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của người thầy được thể hiện trong những thay đổi tốt đẹp mang đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cách dạy, cách học, ông Phạm Ngọc Thưởng cho rằng công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng. Người học càng có nhiều nguồn tri thức càng cần được hướng dẫn để suy nghĩ độc lập, biết tự học và lựa chọn điều đúng đắn.

Yêu cầu đổi mới vì thế đi cùng trách nhiệm bồi đắp nhân cách, lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực và ý thức trách nhiệm. Nhà giáo vừa cần cập nhật kiến thức, phương pháp, vừa phải là tấm gương về đạo đức, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để học sinh noi theo.

Chăm lo bằng chính sách và hành động thiết thực

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra trong giai đoạn ngành Giáo dục triển khai những chủ trương, chính sách quan trọng đối với đội ngũ. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo, năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, là đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo. Luật quy định về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với đội ngũ giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục.

Cùng với Nghị quyết số 71-NQ/TW, Luật Nhà giáo tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, giải quyết những khó khăn trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ. Điều được mong đợi là các quy định được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tế từng cấp học, địa bàn và loại hình cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và bất cập về cơ cấu đội ngũ. Các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp tiếp tục được thúc đẩy.

Cùng với chế độ, chính sách là yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn và nhân văn. Những điều kiện ấy giúp nhà giáo tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học mầm non

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Thưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và thực hiện đúng quy định về sĩ số học sinh. Giáo viên cần có thời gian quan tâm tới từng học sinh, không bị phân tán sức lực cho những cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết.

Việc bảo đảm các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến cả thầy và trò. Khi giáo viên quá tải hoặc thiếu thiết bị cần thiết, khả năng tổ chức hoạt động học tập, hỗ trợ từng học sinh và đổi mới phương pháp đều chịu ảnh hưởng. Chăm lo cho nhà giáo vì vậy cũng là bảo đảm quyền được học tập trong điều kiện tốt hơn của người học.

Sự đồng hành của gia đình và xã hội cũng góp phần giảm áp lực cho giáo viên. Kết nối thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp trong giáo dục giúp nhà trường hiểu hơn hoàn cảnh của học sinh, phụ huynh hiểu hơn công việc của thầy cô, từ đó cùng hỗ trợ sự tiến bộ của các em.

Năm học 2026-2027 mang chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Yêu cầu ấy cần được thể hiện trong điều kiện làm việc của giáo viên, chất lượng từng giờ học và sự trưởng thành của học sinh. Các chính sách chỉ phát huy ý nghĩa khi nhà giáo được tôn trọng, bảo vệ và có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp

Những thầy cô được tuyên dương cũng được kỳ vọng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và cộng đồng. Kinh nghiệm từ lớp học, hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản lý là cơ sở để nhận diện khó khăn, đề xuất cách giải quyết và góp phần hoàn thiện chính sách giáo dục.

Việc vinh danh 335 nhà giáo năm nay đồng thời mang ý nghĩa tri ân đối với những người chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương. Họ vẫn hằng ngày đến lớp, chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn và sẻ chia với học trò. Có những nỗ lực khó quy thành giải thưởng, nhưng chính sự tận tụy ấy góp phần duy trì chất lượng giáo dục ở từng nhà trường.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền và 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.