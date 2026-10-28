Tôn vinh 30 di sản Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Hoạt động tiếp nối kết quả của những lần tổ chức trước; đồng thời cập nhật, bổ sung hình ảnh các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Với 100 tác phẩm giới thiệu về 30 di sản, triển lãm mang đến những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Nhiều di sản tiêu biểu được giới thiệu như Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An cùng các di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu. Đáng chú ý, sự hiện diện của Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn góp phần giới thiệu những giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, qua đó, mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh di sản địa phương thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.