Tôn vinh 225 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Tối 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026, với chủ đề “Đại đoàn kết – Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chăm lo người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh

Tại chương trình, 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biểu dương vì có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế; thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng và các chương trình an sinh xã hội. Những đóng góp được ghi nhận trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Trong số 225 tổ chức, cá nhân được tôn vinh, có 39 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tư nhân; 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp nước ngoài.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Ảnh: Quang Vinh

Cùng với đó là 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương và địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện, xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và 7 tổ chức quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Ảnh Quang Vinh

Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực, từ cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, chăm lo Tết cho người nghèo đến tri ân người có công với cách mạng.

Sự chung tay của cộng đồng đã bổ sung nguồn lực quan trọng cho công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội.

Ngay tại chương trình, 30 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ với tổng giá trị gần 367 tỷ đồng. Đây là nguồn lực có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

Thông qua việc phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các điển hình tiêu biểu, chương trình tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo người nghèo, người yếu thế, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings là một trong những cá nhân được vinh danh tại Chương trình vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, giai đoạn 2024- 2026. Những năm qua, bà cùng gia đình và Tập đoàn đã dành nhiều nguồn lực cho chương trình an sinh xã hội, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn 2024-2026, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, 180 tỷ đồng đã được Tập đoàn trao cho 8 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn; 30 tỷ đồng dành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.