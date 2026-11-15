Tôn vinh 150 sản phẩm, dịch vụ hàng Việt được người tiêu dùng yêu thích năm 2026

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Chương trình bình chọn năm 2026 tiếp tục là một trong những hoạt động nổi bật, lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và mở rộng sức cạnh tranh trên thị trường.

Những sản phẩm được tôn vinh hôm nay không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn đại diện cho sự tin tưởng, đồng hành của người tiêu dùng Thủ đô đối với hàng sản xuất trong nước.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026. Ảnh: Thanh Hiền

Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban Giám khảo, 150 sản phẩm dịch vụ của 133 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội công nhận đạt TOP các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận tôn vinh Top 1 với 25 sản phẩm, dịch vụ; Top 2 với 35 sản phẩm, dịch vụ; Top 3 với 40 sản phẩm, dịch vụ; Top 4 với 50 sản phẩm dịch vụ.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 2 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026. Ảnh: Thanh Hiền

Các sản phẩm vinh danh năm nay trải dài trên nhiều ngành hàng cốt lõi như: Hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch,... Danh hiệu này là minh chứng rõ nhất cho chất lượng, uy tín và sự sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026. Ảnh: Thanh Hiền

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và đơn vị phân phối tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; giới thiệu trong hệ thống phân phối và trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Thông qua chương trình, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò kết nối sản xuất với thị trường, kết nối doanh nghiệp Thủ đô với các địa phương; đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, bền vững. Việc nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và giữ chữ tín với khách hàng sẽ là nền tảng để hàng Việt củng cố vị thế, chinh phục người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.