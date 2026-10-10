Tôn vinh 15 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết...

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Ra đời từ năm 2017, Hành trình và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng cho các gương thanh niên. Ảnh: Hải Lâm

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao khen thưởng cho các gương thanh niên. Ảnh: Hải Lâm

Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy.

Năm 2026, Trung ương Hội tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam triển khai hành trình và trao Giải thưởng. Ban Tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 6 cá nhân có tôn giáo.

Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. “Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay”, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các gương mặt thanh niên sống đẹp được vinh danh năm 2026. Ảnh: Hải Lâm

Trong 15 gương mặt được vinh danh có anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế: tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự và an sinh xã hội, giải thưởng vinh danh anh Cà Văn Minh (cán bộ Công an tỉnh Điện Biên), người sáng lập mô hình “Nuôi em Công an”, chăm lo trực tiếp cho 25 học sinh hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 12 em mồ côi. Tại vùng phên dậu của Tổ quốc, “thầy giáo mang quân hàm xanh” Nguyễn Duy Khánh (Bộ đội Biên phòng Lai Châu) đã trực tiếp hướng dẫn hơn 5.000 người dân vùng cao sử dụng thiết bị thông minh, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, góp phần xóa nhòa khoảng cách số.

Thanh niên sống đẹp Đinh Viết Tường chia sẻ tại lễ tuyên dương. Ảnh: Hải Lâm

Giải thưởng năm nay cũng vinh danh những thanh niên khuyết tật vươn lên mạnh mẽ. Tiêu biểu như anh Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động, có hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng và xây dựng lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển; hay anh Đinh Viết Tường, vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.