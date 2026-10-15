Tôn vinh 15 tập thể, 64 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đơn vị trong toàn quân và những tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Lan tỏa những điển hình tiêu biểu

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: MT

Là giải thưởng cấp toàn quân, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội nhằm ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Trên cơ sở kết quả bình xét, giới thiệu từ các cơ quan, đơn vị và thẩm định của Hội đồng Giải thưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã quyết định trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất cho 15 tập thể, 64 cá nhân tiêu biểu.

Trong phần giao lưu, các đại biểu đã nghe những chia sẻ của các tập thể, cá nhân được vinh danh, qua đó hiểu rõ hơn những nỗ lực, đóng góp của phụ nữ Quân đội trên các lĩnh vực công tác.

Đại tá, Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về quá trình sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen và biểu trưng giải thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: MT

Tiếp nối những câu chuyện về sự cống hiến là phóng sự của Hội Phụ nữ Tổng công ty Mạng lưới Viettel về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng những kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu của Thượng tá, Tiến sĩ Phan Thị Hương, giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Những câu chuyện cho thấy vai trò, tiềm năng của phụ nữ Quân đội trong các lĩnh vực chuyên môn.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia công tác dân vận, hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa và các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Những đóng góp ấy góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 15 tập thể, 64 cá nhân được trao giải, đồng thời ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Đại tướng nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trong 34 chiến sĩ đầu tiên đã có 3 chiến sĩ nữ. Đến nay, toàn quân có gần 9 vạn hội viên phụ nữ, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: MT

Đại tướng biểu dương những nữ quân nhân vượt khó trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; các nhà giáo, nhà khoa học nữ có nhiều công trình, sáng kiến phục vụ xây dựng Quân đội hiện đại; những cán bộ, hội viên tận tụy trong công tác hậu cần, kỹ thuật, quân y, lao động sản xuất, văn hóa, nghệ thuật và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp nhìn nhận công tác phụ nữ từ góc độ phát huy nguồn lực; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách, trưởng thành.

Nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, Đại tướng yêu cầu: “Cần nhìn đúng người, giao đúng việc, tạo đúng cơ hội. Người có năng lực phải được giao nhiệm vụ tương xứng; người có triển vọng phải được đào tạo, bồi dưỡng; người có phẩm chất, năng lực và uy tín phải được mạnh dạn sử dụng”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Thị Hồng trao Bằng khen và biểu trưng giải thưởng cho các cá nhân. Ảnh: MT

Cùng với việc giao nhiệm vụ phù hợp, các cơ quan, đơn vị cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương Quân đội, nhất là đối với phụ nữ công tác tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và đơn vị đặc thù, để chị em yên tâm công tác, vững tâm cống hiến.

Đại tướng yêu cầu phụ nữ toàn quân thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”. Mỗi hội viên cần chủ động học tập, làm chủ công nghệ, dám nhận việc khó, giữ nghiêm kỷ luật và giúp đỡ đồng đội, nhân dân.

Đồng thời, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ Quân đội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong phần trao thưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quốc hội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng biểu trưng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.