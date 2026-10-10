Tôn vinh 15 gương thanh niên sống đẹp 2026

Lan tỏa nghị lực và tinh thần cống hiến

“Sống đẹp” không phải là điều gì xa vời. “Sống đẹp” trước hết là biết mình đang sống vì điều gì; biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; biết sẻ chia khi người khác cần giúp đỡ; biết dấn thân khi cộng đồng cần mình; biết vượt qua giới hạn của chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn, có ích hơn.

Tôn vinh những gương thanh niên sống đẹp 2026.

Với tinh thần đó, từ năm 2017, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; những người gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình; những tấm gương biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Qua 9 năm triển khai, Giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu, những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH TCP Việt Nam, Báo Thanh niên tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 15 gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động, sản xuất, kinh doanh; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và sự nghiệp giáo dục.

Các đại biểu tham dự Gala.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, điều đáng quý ở 15 gương thanh niên được tuyên dương là phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là một thành tích, mà là một câu chuyện về sự lựa chọn. Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, lựa chọn chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận…

Đó là hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một em nhỏ hai tuổi trong tình huống nguy hiểm, bảo vệ tính mạng của em bằng sự nhanh trí, trách nhiệm và lòng nhân ái. Là người chiến sĩ Phạm Thế Quang, người trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các thảm họa động đất ở Myanmar và Venezuela, góp phần lan tỏa hình ảnh những người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó để giúp đỡ nhân dân.

Là anh Cà Văn Minh, cán bộ Công an tỉnh Điện Biên, người sáng lập và duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, trực tiếp chăm lo cho 25 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 12 em mồ côi. Việc làm của anh không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến trường, mà còn gửi tới các em một thông điệp giản dị: các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Tại chương trình, 15 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh đó là anh Nguyễn Duy Khánh, người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới Lai Châu, được biết đến với hình ảnh “thầy giáo mang quân hàm xanh”, đã trực tiếp hướng dẫn hơn 5.000 người dân sử dụng thiết bị thông minh, Internet an toàn, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Ở nơi biên giới, anh đang góp phần đưa những tiện ích của thời đại số đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, có người khoác trên mình màu áo của người chiến sĩ. Có người đứng trên bục giảng, có người miệt mài trong lao động, sản xuất, kinh doanh, có người âm thầm với những hoạt động vì cộng đồng. Họ đến từ những vùng miền khác nhau, làm những công việc khác nhau, có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm nên một bức tranh rất đẹp về tuổi trẻ Việt Nam...

"Các bạn không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao. Nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của tuổi trẻ và của cả xã hội. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của Thanh niên sống đẹp”, đồng chí Nguyễn Kim Quy bày tỏ.

Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tôn vinh những tấm gương thanh niên có lối sống đẹp, giàu nghị lực và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rất lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ. Thanh niên hôm nay không chỉ cần có sức trẻ và nhiệt huyết, mà còn phải có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh; chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số; sáng tạo trong lao động, chủ động hội nhập quốc tế; đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và với tương lai của đất nước. Trong hành trình ấy, những tấm gương “Thanh niên sống đẹp” chính là những chỉ dẫn rất gần gũi và sinh động.

“Từ họ, chúng ta thấy rằng sống đẹp không làm chúng ta nhỏ đi, mà làm giá trị của mỗi người trở nên lớn hơn. Cống hiến không lấy đi của tuổi trẻ, mà làm cho tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa. Khi một người trẻ biết sống vì người khác, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của một người, một gia đình hay một cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ”, đồng chí Nguyễn Kim Quy bộc bạch.

Chia sẻ tại chương trình, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn TCP cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi người trẻ đều mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực, và những gương thanh niên sống đẹp chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Bảy năm đồng hành cùng Trung ương Hội là bảy năm chúng tôi được chứng kiến những nguồn năng lượng ấy lan tỏa, và TCP mong muốn tiếp tục tiếp sức để ngày càng có thêm nhiều câu chuyện đẹp được kể tiếp”.

Những người trẻ bền bỉ cống hiến vì cộng đồng

Anh Đinh Viết Trường, nhà sáng tạo nội dung số, nghệ sĩ, diễn viên khuyết tật mắc hội chứng TICS vinh dự nhận giải Thanh niên sống đẹp 2026.

Trong số những gương mặt tiêu biểu có anh Đinh Viết Trường (sinh năm 2002), nhà sáng tạo nội dung số, nghệ sĩ, diễn viên khuyết tật mắc hội chứng TICS. Vượt qua những khó khăn của bản thân, anh kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan và nghị lực sống đến cộng đồng. Hiện kênh TikTok của anh có hơn 927.000 người theo dõi.

Bên cạnh sáng tạo nội dung số, anh còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc, truyền hình, đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh và tích cực hưởng ứng các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2025, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”.

Anh Nguyễn Khắc Cường (sinh năm 1986, tỉnh Nghệ An), là giáo viên giáo dục đặc biệt, đồng thời là người khuyết tật vận động, anh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực cống hiến cho công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng. Anh cũng là người sáng lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 và Lớp Chuyên biệt Thầy Khắc Cường - TKC.

Với hơn 11 năm gắn bó với lĩnh vực giáo dục đặc biệt, anh trực tiếp chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ có rối loạn phát triển, trong đó có trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và lòng yêu thương, từ đánh giá, tư vấn đến xây dựng chương trình giáo dục, đồng hành cùng trẻ và gia đình trong quá trình phát triển kỹ năng.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.

Song song với công việc chuyên môn, anh duy trì nhiều hoạt động xã hội thiết thực thông qua các chương trình “Mái ấm Tuổi già 37”, “Con nuôi Tình nguyện 37” và hỗ trợ học phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học TKC. Trên cương vị người sáng lập, trực tiếp điều hành Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37, anh tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, kết nối lực lượng tình nguyện, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn, Hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ người dân, trẻ em và những người yếu thế trong xã hội...

Anh Sùng Mạnh Hùng (sinh năm 1992, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang), được ghi nhận với những đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch địa phương. Tiêu biểu là chương trình lửa trại kết hợp giao lưu văn nghệ, giới thiệu văn hóa truyền thống và trải nghiệm đời sống địa phương. Từ hoạt động sinh hoạt cộng đồng, anh chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, tạo thêm cơ hội để người dân, đoàn viên, thanh niên giao lưu với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua các hoạt động, du khách có dịp trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa các dân tộc vùng cao, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa địa phương. Anh cũng chủ động sử dụng các nền tảng truyền thông, mạng xã hội để lan tỏa những giá trị văn hóa, du lịch đến đông đảo công chúng, từng bước đưa hoạt động giao lưu cộng đồng trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm của du khách.

Anh Sùng Mạnh Hùng được vinh danh Thanh niên sống đẹp 2026.

Anh Sùng Mạnh Hùng chia sẻ, sinh sống và làm việc tại Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống với những nét văn hóa đặc trưng, anh mong muốn đưa những giá trị văn hóa ấy đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Từ tiếng khèn, tiếng sáo, những làn điệu dân ca đến các điệu múa truyền thống, mỗi hoạt động giao lưu văn nghệ, văn hóa cộng đồng đều là cơ hội để giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu văn hóa tại xã Đồng Văn không chỉ góp phần quảng bá bản sắc địa phương mà còn tạo không gian kết nối mọi người, xóa nhòa khoảng cách giữa những người xa lạ. Anh mong muốn mỗi du khách khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, dù đến từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay từ nước ngoài, đều có thể cùng nắm tay nhau, hòa mình vào vòng tròn giao lưu và hát vang những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam.

Niềm vui lớn nhất đối với anh là chứng kiến du khách hào hứng tham gia, cùng trải nghiệm và hòa mình vào không khí văn hóa cộng đồng. Những hoạt động này góp phần thu hút du khách đến với Đồng Văn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Anh cũng kỳ vọng việc lan tỏa hình ảnh các sản phẩm du lịch trên mạng xã hội sẽ giúp nhiều người biết đến Đồng Văn hơn, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế, giúp đồng bào địa phương có cuộc sống ấm no, đầy đủ và hạnh phúc hơn.

Qua những tấm gương được vinh danh tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tiếp tục được lan tỏa thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ những hành động thiết thực, bền bỉ mỗi ngày…