Tôn vinh 15 doanh nghiệp Đà Nẵng chăm lo tốt đời sống người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao Bằng khen cho doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động.

Năm 2026, UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho 15 doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2026. Đây là những đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công nhân.Liên đoàn Lao động thành phố cũng tôn vinh, khen thưởng 15 công nhân trực tiếp sản xuất có ít nhất 3 năm làm việc liên tục tại doanh nghiệp, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động. Các cá nhân được biểu dương còn có sáng kiến, giải pháp được công nhận, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và đóng góp cho cộng đồng.

Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố tổng kết, trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố lần thứ IV năm 2026.