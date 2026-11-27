Các tập thể điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Ngày hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại Ngày hội, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu với công tác thông tin cơ sở trên cả nước.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cùng nhìn nhận những yêu cầu mới, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống thông tin cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trong hệ thống thông tin, truyền thông của đất nước, thông tin cơ sở có một vị trí rất đặc biệt. Đây là lực lượng ở tuyến cuối của hoạt động truyền thông, gần dân nhất, trực tiếp nhất, hiện diện trong đời sống hằng ngày của mỗi cộng đồng dân cư.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Công nghệ số mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận, chia sẻ và sử dụng thông tin. Trong bối cảnh ấy, thông tin cơ sở cũng đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ.

Ngày 29/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Điểm quan trọng nhất của Chiến lược là thay đổi cách nhìn về vai trò của thông tin cơ sở: từ mạng lưới chủ yếu truyền tải thông tin một chiều sang hạ tầng truyền thông số thiết yếu, đa nền tảng, kết nối Nhà nước với từng cộng đồng dân cư.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trong mô hình mới, thông tin phải vận hành theo hai chiều: Nhà nước cung cấp thông tin, người dân tiếp nhận và phản hồi, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hoặc giải thích, kết quả tiếp tục được thông tin trở lại.

Để thực hiện được bước chuyển ấy, cần phát triển một mạng lưới thông tin cơ sở kết nối, đa nền tảng, trong đó thông tin được điều phối thống nhất nhưng phương thức thể hiện và phân phối linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và văn hóa của từng cộng đồng. Thước đo cuối cùng của thông tin cơ sở phải là những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, xã hội.

Đồng chí mong rằng, mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục là một hạt nhân đổi mới; mỗi người làm công tác thông tin cơ sở sẽ mang về địa phương mình không chỉ niềm tự hào, mà còn một quyết tâm hành động mới.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Ngày hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại chương trình, 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được trao tặng Bằng khen vì những thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở. Đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ những người làm thông tin cơ sở trên khắp các vùng, miền, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Mỗi tập thể, cá nhân có một hoàn cảnh, điều kiện công tác và cách làm khác nhau, nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng.