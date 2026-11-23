Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 28 và 29-11-2026. Đây là hoạt động do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức, nhằm phát hiện, biểu dương và tôn vinh những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có tư duy đổi mới trong kỷ nguyên số, có sức ảnh hưởng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí về chương trình tôn vinh.

Tính từ ngày 20-10 đến hết ngày 10-11-2026, cổng đăng ký trực tuyến kol.doanthanhnien.vn đã tiếp nhận 421 hồ sơ trên cả nước, trong đó có 285 hồ sơ tự ứng cử và 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu. Sau quá trình thẩm định, hội đồng đã xét chọn 100 đại biểu chính thức.

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, chương trình sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động kết hợp giữa giáo dục truyền thống, hoạt động an sinh xã hội và tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng; hướng tới tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội, kỹ năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Qua đó, phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Tiết mục văn nghệ ấn tượng tại buổi gặp mặt.

Điểm nhấn quan trọng trong chương trình là chính thức ra mắt “Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031”, với kỳ vọng từng bước xây dựng một cộng đồng người trẻ sáng tạo, có bản lĩnh, có trách nhiệm, cùng kết nối, hỗ trợ, tham gia các chiến dịch truyền thông mang lại giá trị nhân văn, tốt đẹp cho xã hội. Toàn bộ hoạt động tuyên truyền thống nhất sử dụng hashtag #KOLDoanthanhnien nhằm tạo dấu ấn nhận diện chung trên không gian mạng.

Ngay sau buổi gặp mặt báo chí, hội nghị “Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026” được tổ chức với những tham luận tập trung thảo luận xu hướng AI trong nền kinh tế sáng tạo và công nghiệp nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả; đạo đức số trong kỷ nguyên AI…