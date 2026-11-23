Với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI" cùng thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực", chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ gặp gỡ,giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội và kỹ năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình sản xuất nội dung.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Phạm Trường

Theo Ban tổ chức, sau thời gian mở Cổng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: kol.doanthanhnien.vn (từ ngày 20-10 đến hết 10-11-2026), hệ thống đã tiếp nhận 421 hồ sơ trên toàn quốc, bao gồm 285 hồ sơ tự ứng cử và 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu. Trải qua quy trình thẩm định khách quan, công khai và minh bạch, Hội đồng xét chọn đã thống nhất vinh danh 100 đại biểu chính thức tiêu biểu nhất.

Điểm nhấn trong công tác xét chọn năm nay là Ban tổ chức không lấy độ nổi tiếng hay lượng người theo dõi làm thước đo duy nhất, mà coi trọng chất lượng nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục, giá trị giáo dục, khả năng truyền cảm hứng tạo chuyển biến tích cực cho cộng đồng và định hướng đồng hành bền vững cùng tổ chức Đoàn. Vì vậy, bên cạnh 23 đại biểu sở hữu kênh từ 1 triệu người theo dõi trở lên, chương trình vẫn trân trọng vinh danh 21 đại biểu có dưới 100.000 người theo dõi nhưng giàu câu chuyện truyền cảm hứng và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long phát biểu. Ảnh: PV

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết, chương trình gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 không chỉ hướng tới việc ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật, mà quan trọng hơn là tạo động lực để hình thành một xu hướng sáng tạo tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Theo đồng chí Lê Hải Long, 100 đại biểu được tôn vinh lần này không chỉ là những gương thanh niên được ghi nhận, mà còn được kỳ vọng trở thành những “hạt nhân” tích cực, những người truyền cảm hứng và có trách nhiệm xã hội; lan tỏa các câu chuyện đẹp, thông điệp nhân văn, lối sống tích cực, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu đối với lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Ban Tổ chức thông tin về các hoạt động Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Ảnh: Phạm Trường

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 đã tổ chức hai phiên chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực” nhằm thảo luận xu hướng AI, đạo đức số, phương thức vận hành Mạng lưới, kết hợp không gian triển lãm mô hình công nghệ, sản phẩm số tiêu biểu.

Chương trình gặp mặt và tôn vinh năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tôn vinh 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 được tổ chức tối 29-11 tại Trường Đại học Hoa Sen.

Bên cạnh các hoạt động chính, chương trình còn tổ chức không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm sáng tạo nội dung số tích cực, các mô hình, giải pháp công nghệ và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác.