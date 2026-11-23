Lầnđầu tiên Trung ương Đoàn kết nối lực lượng sáng tạo nội dung số trẻ

Ngày 23/11, Trung ương Đoàn đã thông tin về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức hoạt động quy mô toàn quốc nhằm phát hiện, biểu dương những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Qua đó, khuyến khích người trẻ phát huy vai trò trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, chương trình đã tiếp nhận 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc, trong đó 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu và 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử. Sau quá trình thẩm định, rà soát và xác minh thông tin, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 đại biểu chính thức.

Đáng chú ý, việc xét chọn không lấy số lượng người theo dõi hay mức độ nổi tiếng làm tiêu chí quyết định mà đặc biệt coi trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, tính định hướng, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của một nhà sáng tạo không chỉ được đo bằng độ phủ trên mạng xã hội mà còn ở những giá trị họ mang lại cho xã hội.

Ông Lê Hải Long phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí về chương trình. (Ảnh: BTC)

Trong số 100 đại biểu được lựa chọn, người trẻ nhất 19 tuổi, người lớn tuổi nhất 35 tuổi, độ tuổi bình quân gần 30. Có 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số thuộc 12 dân tộc; 22 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về trình độ học vấn, 10 đại biểu có trình độ sau đại học, 68 đại biểu trình độ đại học, 7 đại biểu trình độ trung cấp và 15 đại biểu có trình độ trung học phổ thông.

Các nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên 8 nhóm lĩnh vực, trong đó du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam có đông đại biểu nhất với 29 người. Nhóm văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo có 15 người; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc có 11 người; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số có 11 người.

Các lĩnh vực còn lại gồm học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Về nền tảng hoạt động, TikTok là kênh chính của 57 đại biểu, Facebook có 40 đại biểu và YouTube có 3 đại biểu. Có 23 đại biểu sở hữu kênh chính từ 1 triệu người theo dõi trở lên; 17 đại biểu có từ 500.000 đến dưới 1 triệu người theo dõi; 39 đại biểu có từ 100.000 đến dưới 500.000 người theo dõi và 21 đại biểu có dưới100.000 người theo dõi.

Tổng số người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đạt hơn 76,3 triệu; tổng lượt xem sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 33,6 tỷ lượt và tổng lượt tương tác đạt hơn 1,36 tỷ lượt. Những con số này cho thấy tiềm năng truyền thông lớn của lực lượng sáng tạo nội dung trẻ, đồng thời mở ra khả năng huy động sức ảnh hưởng trên không gian mạng vào những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động sâu rộng đến nhận thức và hành vi của công chúng, nhà sáng tạo nội dung không chỉ có khả năng định hình xu hướng mà còn góp phần định hướng cách xã hội tiếp nhận thông tin. Vì vậy, sức ảnh hưởng cần đi cùng trách nhiệm kiểm chứng thông tin, tôn trọng sự thật, bảo vệ quyền riêng tư và cân nhắc tác động của mỗi sản phẩm trước khi đăng tải.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều công cụ mới, giúp người trẻ nâng cao khả năng sáng tạo, đa dạng hóa phương thức sản xuất nội dung. Tuy nhiên, công nghệ cũng làm gia tăng nguy cơ thông tin sai lệch, nội dung giả mạo, lạm dụng hình ảnh và giọng nói. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu về đạo đức số, năng lực sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội của mỗi nhà sáng tạo.

Kết nối sức trẻ, kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là thành lập và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, với 100 đại biểu được lựa chọn làm thành viên đợt đầu. Đây là bước chuyển từ hoạt động phát hiện, biểu dương cá nhân sang tập hợp lực lượng, tạo môi trường kết nối và phối hợp giữa các nhà sáng tạo với tổ chức Đoàn.

Mạng lưới được kỳ vọng trở thành lực lượng đồng hành trong các chương trình, chiến dịch truyền thông của tổ chức Đoàn và hoạt động vì cộng đồng; góp phần đưa những nội dung về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, chủ trương, chính sách và phong trào hành động của thanh niên đến gần hơn với công chúng trên các nền tảng số.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: BTC)

Trong hai ngày 28 và 29/11, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm thực tế, an sinh xã hội và trao đổi chuyên đề.

Ngày 28/11, hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” được tổ chức với ba tuyến trải nghiệm mang chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Kỷ nguyên vươn mình”, “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” và “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn di sản”. Các đại biểu sẽ tham quan, tìm hiểu những địa danh lịch sử, văn hóa, công trình tiêu biểu và thành tựu phát triển của thành phố; đồng thời trực tiếp sáng tạo các sản phẩm truyền thông số về lịch sử, văn hóa và con người TP Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động này, những câu chuyện về di sản, truyền thống và sự phát triển của thành phố được tiếp cận bằng ngôn ngữ truyền thông hiện đại, gần gũi với công chúng trẻ. Các nhà sáng tạo nội dung trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại, góp phần làm cho lịch sử và văn hóa hiện diện sinh động trên không gian mạng.

Ngày 29/11, các đại biểu tham gia lễ dâng hoa tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Lê Thị Riêng, đồng chí Trần Văn Kiểu và các anh hùng, liệt sĩ. Đoàn cũng tìm hiểu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong khuôn khổ hoạt động an sinh xã hội “Thành phố Nghĩa tình”, các đại biểu sẽ đến thăm hỏi, giao lưu và trao tặng quà tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Qua những hoạt động thực tế, trách nhiệm xã hội của người sáng tạo được gắn với những hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở thông điệp truyền thông.

Cũng trong ngày 29/11, Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 tổ chức hai phiên chuyên đề: “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”. Các đại biểu sẽ trao đổi về xu hướng sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đạo đức số, trách nhiệm xã hội của nhà sáng tạo; đồng thời thảo luận mục tiêu, định hướng và phương thức hoạt động của mạng lưới trong giai đoạn 2026-2031.

Chương trình tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực và ra mắt mạng lưới dự kiến diễn ra từ 19h đến 21h ngày 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen. Các đại biểu sẽ được trao biểu trưng và chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Để duy trì hoạt động kết nối sau chương trình, Trung ương Đoàn đã xây dựng Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ kol.doanthanhnien.vn. Nền tảng được sử dụng trong quy trình đăng ký, tiếp nhận, quản lý và xét chọn hồ sơ trực tuyến; đồng thời cung cấp thông tin, lịch trình, hướng dẫn và sổ tay điện tử phục vụ đại biểu.

Trong thời gian tới, website được định hướng phát triển thành nền tảng chính thức của mạng lưới, phục vụ quản lý thành viên, cập nhật hoạt động, chương trình, chiến dịch truyền thông và kết nối các nhà sáng tạo nội dung trẻ với tổ chức Đoàn. Đây cũng là hạ tầng số hỗ trợ quá trình phối hợp, chia sẻ thông tin và triển khai các hoạt động thường xuyên của mạng lưới.

Sự phát triển của kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI mở ra nhiều cơ hội để thanh niên khẳng định năng lực và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, giá trị của người sáng tạo không chỉ nằm ở lượng người theo dõi hay lượt tương tác, mà còn ở những điều tốt đẹp họ tạo ra và lan tỏa. Mạng lưới 100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ vì thế được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong đưa tri thức, lòng nhân ái, tinh thần yêu nước và trách nhiệm cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên không gian mạng.

Mạng lưới sáng tạo trẻ: Kết nối để lan tỏa giá trị tích cực

Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 được Trung ương Đoàn định hướng trở thành cộng đồng sáng tạo có trách nhiệm, không chỉ tập hợp những người có sức ảnh hưởng mà còn tạo cơ chế kết nối, đồng hành và đóng góp thường xuyên cho xã hội.

Mạng lưới tập trung vào ba định hướng: mở rộng kết nối giữa các nhà sáng tạo với tổ chức Đoàn, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và chuyên gia; hỗ trợ thành viên bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật, đạo đức số và phát triển nghề nghiệp bền vững; tổ chức các chiến dịch sáng tạo nội dung về lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước, khoa học công nghệ, lối sống đẹp và hoạt động vì cộng đồng.

Theo đó, Trung ương Đoàn xây dựng website kol.doanthanhnien.vn, trước mắt phục vụ đăng ký, tiếp nhận, xét chọn hồ sơ, cung cấp thông tin và sổ tay đại biểu điện tử. Sau chương trình, nền tảng này được định hướng phát triển thành cổng thông tin chính thức của Mạng lưới, phục vụ quản lý thành viên, kết nối ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông tích cực.