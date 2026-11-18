100 nhà giáo trẻ được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương. Ảnh: Hà An.

Chiều 18/11, tại TP Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương với sự tham gia của 100 nhà giáo đến từ các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học cả nước. Lễ tuyên dương có sự tham dự của lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP Đồng Nai...

Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 2 năm một lần nhằm khích lệ, tôn vinh những nhà giáo tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, luôn giữ tinh thần sáng tạo trong dạy học tại các cơ sở giáo dục. Từ 560 hồ sơ đề nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn 100 nhà giáo tiêu biểu để tuyên dương.

Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà An.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên cho biết, danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu nhằm ghi nhận năng lực năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo trong dạy học của giáo viên trong giai đoạn đầu nghề nghiệp. Bà Nguyên mong các nhà giáo luôn yêu nghề, dìu dắt các em học sinh tiếp cận tri thức, thúc đẩy đam mê những bạn trẻ nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Bé Ba, giáo viên Trường Mầm non Giồng Tôm (Vĩnh Long) chia sẻ, với đặc thù của nghề thường phải đi sớm về muộn, chăm sóc các bé từng bữa ăn giấc ngủ. Đây vốn là công việc không chỉ yêu cầu giáo viên có kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà cần có tâm dành trọn tình yêu đến các em nhỏ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (phải) cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn và TP Đồng Nai trao tặng giải thưởng cho các nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hà An.

Cô Diệp Thanh Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ninh) nhớ như in ngày đầu đón học sinh lớp 1, khi nhiều em tay cầm bút còn run. Các em phải viết đi viết lại nhiều lần mới thành thạo được tên mình.

Bằng tình yêu nghề, cô Hoa kiên nhẫn cầm tay các em viết từng nét chữ. Niềm vui của cô Hoa là được nhìn thấy học trò mình được viết tên các em thật đẹp trên trang giấy. "Rèn con chữ giúp các em tính kiên trì và tự tin vào chính mình. Mỗi nét chữ đẹp cũng góp phần tạo nền tâm hồn đẹp", cô Hoa bồi hồi nói.