Một phần danh sách KIND100 và chân dung những người được tôn vinh vì việc làm tử tế của họ - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh bà Oprah Winfrey, nhân vật nổi tiếng đã làm từ thiện suốt nhiều thập kỷ, phần lớn những người có tên trong danh sách KIND100 là người bình thường, như ông Arunachalam Muruganantham, người chế tạo máy làm băng vệ sinh giá rẻ cho phụ nữ nông thôn Ấn Độ, theo thông tin trên trang Kindness.org. Bà Jaclyn Lindsey, đồng sáng lập kiêm CEO tổ chức này, cho biết KIND100 đã đi ngược các bảng xếp hạng lâu nay trên thế giới vốn xoay quanh mức độ ảnh hưởng, tiền bạc và lượng người theo dõi.

Thước đo cho lòng tốt

Một mùa chính trị chia rẽ ở phương Tây cùng những tiêu đề ảm đạm mỗi ngày khiến người ta dễ buông xuôi và cho rằng thế giới cùng những người sống trong đó thật tệ hại, theo nhận xét của trang Oprah Daily. Nhưng trang web này cũng đưa tin vui khi công bố danh sách KIND100 gồm những người từ 16 đến 82 tuổi, sống trên sáu châu lục và 19 quốc gia.

Vì chưa có định nghĩa chung về lòng tốt, Kindness.org tự đặt ra khái niệm “ABC”, theo bà Lindsey, đó là một hành động nhằm mang lại lợi ích cho người khác và thường phải trả giá. Cái giá ấy, bà nhấn mạnh, không chỉ là tiền bạc mà gồm cả tâm ý, thời gian và sức lực. Ngay cả việc mỉm cười với người lạ hay giữ cửa cũng lấy của ta một chút gì đó, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Để biến khái niệm ấy thành thước đo, tổ chức xét ứng viên theo hành động của họ, phạm vi và mức độ lợi ích tạo ra, cái giá cá nhân phải trả cùng mức độ tử tế nói chung. Một hội đồng tình nguyện gồm các lãnh đạo khắp thế giới đề cử 200 người. Hội đồng thứ hai gồm chuyên gia của các đối tác nghiên cứu như Making Caring Common thuộc Đại học Harvard và Viện Nhân ái Bedari tại UCLA chọn ra danh sách cuối cùng. Giám khảo chấm độc lập trên thang điểm 10, còn một mô hình thống kê được dùng để bù trừ khác biệt giữa cách chấm của từng người.

Chấm điểm lòng tốt nghe có vẻ khô khan. Tiến sĩ Oliver Scott Curry, Giám đốc khoa học của Kindness.org, cho rằng lòng tốt thường bị coi là thứ vô hình, nhưng tác động của nó có thể được nghiên cứu, thấu hiểu và đánh giá.

Cũng cần nói rõ nguồn lực phía sau là nhà tài trợ chính là e.l.f. Beauty, cùng American Eagle, UBS và Liveand.Love. Riêng e.l.f. Beauty còn trao giải “Người phá cách táo bạo với trái tim nhân hậu” cho ông Muruganantham, người sáng lập Công ty Jayaashree Industries. Thước đo ấy mở cửa cho nhiều lĩnh vực, từ hoạt động từ thiện đến khởi nghiệp xã hội.

Người hùng thầm lặng quanh ta

Trong 100 người được chọn, 66 người là những “người hùng thầm lặng”, được ghi nhận vì đóng góp giản dị và lặng lẽ. Bà Lindsey nói đây là chủ ý của ban tổ chức, bởi họ muốn tìm những người hùng vô danh, những câu chuyện mà có thể ta chưa bao giờ nghe đến.

Ngay cả với bà Oprah Winfrey, bà Lindsey nhấn mạnh sự bền bỉ của bà Oprah qua các khoản quyên góp, học bổng tại Morehouse College và Học viện Lãnh đạo Oprah Winfrey dành cho nữ sinh ở Nam Phi. Theo bà Lindsey, đây là lẽ sống của bà Oprah chứ không phải việc làm một lần cho xong.

Phần còn lại là những câu chuyện lặng lẽ hơn. Bà Betty Farrell dành cả sự nghiệp để bảo đảm bệnh nhân mắc bệnh nặng được chăm sóc tận tình, có phẩm giá, và đã đào tạo nhân viên y tế trên khắp thế giới. Con số, theo bà Lindsey, gây kinh ngạc: hơn 1,8 triệu điều dưỡng ở 150 quốc gia đã xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân sắp qua đời và chăm sóc họ.

Bà Marina El Khawand sáng lập Medonations, tổ chức phi lợi nhuận do giới trẻ điều hành, cung cấp thuốc, hỗ trợ chi phí phẫu thuật và mở phòng khám miễn phí ở Lebanon, với 2.000 tình nguyện viên đã tiếp cận hơn 25.000 người.

Còn ông Muruganantham, theo lời bà Lindsey kể với Oprah Daily, sống ở vùng nông thôn Ấn Độ, vợ ông không đủ tiền mua băng vệ sinh, và vấn đề kinh nguyệt bị kỳ thị. Ông mất nhiều năm chế tạo một chiếc máy làm băng vệ sinh giá rẻ, dù bị chế giễu và cho là dại dột. Ông tìm đến các nhóm phụ nữ nông thôn thay vì khách hàng doanh nghiệp, nhờ vậy chính họ vừa làm ra sản phẩm để có thu nhập, vừa được tiếp cận sản phẩm đó.

Điểm chung của họ, theo bà Lindsey, là thấy một vấn đề và bắt tay làm gì đó, hoặc sẵn sàng lên tiếng bảo vệ một việc. Nhiều người trong số họ không có nguồn lực nào, nhưng có ý tưởng, thời gian, sự cam kết, ý định và thiện chí. Bà hy vọng danh sách truyền cảm hứng để mọi người nhận ra rằng mình không chỉ có thể giúp đỡ mà còn có thể làm điều đó theo cách riêng của mình.

Bắt đầu từ việc nhỏ

Bà Jaclyn Lindsey khuyên mọi người rằng nếu ai đó muốn làm việc tốt mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu từ một việc nhỏ, vì mỗi hành động đều tạo nên khác biệt. Hỏi thăm ai đó là một trong những việc hiệu quả nhất, và bà thường khuyến khích mọi người bắt đầu từ đó.

Ở mức lớn hơn, như ông Jesse Eisenberg, một người được vinh danh trong danh sách, từng hiến thận cho người xa lạ, và bà kêu gọi mọi người đăng ký hiến tạng. Theo bà, ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau, và không hành động nào là quá nhỏ.