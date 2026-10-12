Tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Lễ kỷ niệm và tôn vinh được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI cho biết, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là thời điểm nhìn lại những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn và chuẩn bị cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Theo ông Hùng, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” được VCCI khởi xướng từ năm 2006. Qua 9 kỳ bình xét và tôn vinh, chương trình đã ghi nhận 860 lượt doanh nhân. Năm 2026, chương trình bước sang kỳ bình xét lần thứ 10, với hơn 260 hồ sơ do các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp giới thiệu.

Việc xét tặng danh hiệu không chỉ dựa trên quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận mà còn xem xét tới năng lực lãnh đạo, quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh, việc tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng.

Theo số liệu doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ gửi Ban tổ chức, các doanh nghiệp do nhóm 100 doanh nhân được vinh danh lãnh đạo, điều hành đạt tổng doanh thu khoảng 1,34 triệu tỷ đồng trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Ông Hồ Sỹ Hùng cho biết, VCCI chú trọng lựa chọn những doanh nhân có năng lực dẫn dắt doanh nghiệp và duy trì kết quả tích cực trong 5 năm liên tục. Điều quan trọng không chỉ là kết quả kinh doanh mà còn là khả năng xây dựng tổ chức, duy trì sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn và tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân tiêu biểu.

“Một danh hiệu chỉ thực sự có giá trị khi những người được tôn vinh tiếp tục giữ được chuẩn mực của mình sau ngày nhận cúp”, ông Hùng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nhân được vinh danh tiếp tục nêu gương về quản trị tốt, kinh doanh có trách nhiệm, tinh thần hợp tác và khát vọng cống hiến, góp phần tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" hướng tới tôn vinh những doanh nhân có bản lĩnh, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển. Các chuẩn mực được đề cao gồm năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Qua đó, chương trình khuyến khích doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu Việt và mở rộng thị trường quốc tế.

Chia sẻ bên lề sự kiện, bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng, cho biết, được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân bà, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng tại lễ vinh danh.

"Tôi mong muốn cộng đồng nữ doanh nhân Thái Nguyên tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và hội nhập. Tôi tin rằng khi mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta sẽ góp phần tạo động lực để Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung phát triển nhanh và bền vững hơn", bà Vinh bày tỏ.

Lễ tôn vinh là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chuẩn mực quản trị, giữ chữ tín, thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp vào các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.