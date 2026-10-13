Tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu tại TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HUBA nhấn mạnh, Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp ghi nhận thành quả sản xuất, kinh doanh mà còn là cơ hội để doanh nhân nhìn lại trách nhiệm đối với Thành phố, đất nước và thế hệ tương lai.

Theo ông Tín, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu, tài sản hay thị phần mà còn thể hiện qua uy tín, niềm tin của khách hàng, người lao động, đối tác và xã hội. Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các tiêu chuẩn xanh phát triển nhanh, doanh nghiệp cần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng suất và đầu tư vào nguồn nhân lực.

“Chuyển đổi số không phải để doanh nghiệp trở nên thời thượng hơn, mà để chúng ta vận hành tốt hơn, hiểu khách hàng hơn và ra quyết định nhanh hơn. Chuyển đổi xanh không đơn thuần để đáp ứng một tiêu chuẩn mới, mà là để chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho những thập niên tới”, ông Tín nói.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA phát biểu. Ảnh: HUBA

Theo thống kê tại chương trình, 100 doanh nghiệp được vinh danh có tổng vốn chủ sở hữu hơn 119.000 tỷ đồng; tổng doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 40.300 tỷ đồng. Tổng số nộp ngân sách trong cùng giai đoạn đạt gần 42.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 69.000 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Ông Mai Hữu Tín cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để nâng cao sức cạnh tranh. HUBA sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, nâng cao chất lượng góp ý, phản biện chính sách, hỗ trợ hội viên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP HCM có hơn 42.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, tăng gần 17%; GRDP tăng khoảng 9 % so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, rà soát thủ tục, công khai thời hạn xử lý, chủ động tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng. Thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối nguồn vốn, nhân lực, công nghệ và thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu. Ảnh: HUBA

Ông Vinh đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm minh bạch và tuân thủ pháp luật.

“Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đó phải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dự án được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, thành việc làm và giá trị mới cho xã hội”, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh trao chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu cho các doanh nghiệp. Ảnh: HUBA

Lễ tôn vinh góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của TP HCM.

Các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh. Ảnh: HUBA